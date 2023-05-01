شركة وطنية تصدّر 5800 سيارة كهربائية في 3 سنوات

المصدر: دبي ـ أحمد صديق

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أعلنت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس مجموعة «إم جلوري»؛ رئيس مجلس إدارة شركة «الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية»، عن توقيع عدد من العقود لتصدير 5800 سيارة كهربائية في أسواق المنطقة السنوات الثلاث المقبلة. وقالت لـ «البيان» إن مصنع الدماني لصناعة السيارات الكهربائية، والذي يقع في مدينة دبي الصناعية وهو المصنع الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلق بإنتاج أول سياراته الكهربائية «الدمانيDMV300» ونجح في بيع 75 سيارة للسوق المحلي.

وأضافت إن المصنع يخطط لإنتاج وطرح نماذج أخرى من السيارات الكهربائية في أسواق الدولة قريباً مثل «الدمانيDMV250». وأوضحت أن ما يميز سيارة «الدماني» عن غيرها من السيارات الكهربائية المتواجدة في السوق المحلي هي مواصفاتها ذات الجودة العالية وذلك حسب المواصفات الأوروبية والإماراتية أيضاً.

وأشارت إلى أن «إم جلوري القابضة» قامت العام الماضي بوضع حجر الأساس لأول مدينة صناعية للسيارات الكهربائية في الدولة والشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي الصناعية بميزانية تقدر بمليار ونصف المليار درهم للمرحلة الأولى لتلك المدينة، والتي ستقام على مساحة مليون قدم مربع لإنتاج عدد 55 ألف سيارة بالوردية الواحدة، كما ستوفر قرابة الـ 1000 وظيفة جديدة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأكدت أن المجموعة تعتزم بناء تلك المدينة باستخدام التقنيات المستدامة الحديثة (مصادر المواد المستخدمة ونظام إعادة التدوير)، هذا بالإضافة إلى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مختلف مراحل التصنيع (خطوط اللحام، والصبغ والتجميع النهائي، وسيتم تصدير تلك السيارات لمختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا)، وبذلك ستساهم هذه المدينة في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في تقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري والاستدامة.

وحول محفظة «إم جلوري» من الشركات، قالت: تم تأسيس مجموعة «إم جلوري القابضة» في 2020 بهدف ضم جميع الشركات التي أسستها والتي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والاستدامة، وبدورها قامت بتحويل أعمالها من الأعمال المعتادة إلى أعمال مستدامة صديقة للبيئة إيماناً منا بأهمية دور رجال وسيدات الأعمال في المحافظة على البيئة والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل.

تطوير

وأضافت: أنشأنا، إلى جانب مصنع الدماني لصناعة السيارات الكهربائية، شركة «ساندويفز» لتصميم وتطوير وبناء السيارات الكهربائية والتي تم تأسيسها عام 2018، وتعمل الشركة الآن على تصميم وتطوير سيارة كهربائية فاخرة بمواصفات أوروبية عالية الجودة سيتم الكشف عنها قريباً.

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