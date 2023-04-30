إطلاق بي إم دبليو آي 7 إم 70 إكس درايف الكهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدّم بي إم دبليو سيارة BMW i7 M70 xDrive التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل لتضعها على القمّة بين طرز BMW الفئة السابعة الجديدة.

وتعدّ السيارة الطراز المجهّز بنظام دفع كهربائي الأكثر قوّةً بين طرز بي إم دبليو كافة وتوفّر بفضل محرّك كهربائي موضوع على المحور الأمامي وآخر على المحور الخلفي يولدان معاً قوّةً قصوى تبلغ 485 كيلوواطاً أو 660 حصاناً، ونظام تعليق M، مزيجاً مثالياً من التنقل الكهربائي والأداء العالي.

ويتسارع الطراز من صفر إلى 100 كم/‏‏ ساعة في 3.7 ثوانٍ، ما يجعله أسرع طراز يعمل كلياً بالطاقة الكهربائية من بي إم دبليو، كما أنّ السرعة القصوى محددة إلكترونياً بـ250 كم/‏‏ ساعة.

ومع هذا الرقم القياسي الجديد في الأداء للسيارات الكهربائية بالكامل ضمن المجموعة، تمثل سيارة BMW i7 M70 xDrive أيضاً علامة فارقة أخرى لشركة BMW M GmbH في طريقها إلى التحول نحو التنقل الكهربائي وتم عرض السيارة الجديدة أول مرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات من 18 وحتى 27 أبريل في الصين على أن يبدأ طرح الطراز في السوق العالمي في النصف الثاني 2023.

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