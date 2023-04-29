أرباح «مرسيدس-بنز» تنمو 12 % إلى 4 مليارات يورو

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

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ارتفعت أرباح شركة تصنيع السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بفضل زيادة الطلب على السيارات الفارهة.

وأعلنت الشركة أمس في شتوتجارت أن أرباحها ارتفعت 12% إلى 4.01 مليارات يورو.

وكما هو معروف من قبل، ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول من 2023 بنسبة 3%، ولكن بفضل المسار الجيد للسيارات الفارهة، ارتفعت المبيعات بقوة أكبر 8% إلى 37.52 مليار يورو.

وتمكنت مرسيدس من فرض أسعار أعلى في المتوسط، ما مكنها من تعويض تكاليف المواد المرتفعة. وقبل احتساب الفوائد والضرائب والتكاليف الخاصة، ارتفعت نتائج التشغيل 2% إلى 5.42 مليارات يورو. وكانت مرسيدس قد أعلنت بالفعل أرقاماً أولية الأسبوع الماضي وأكدتها الآن.

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