مستوى قياسي لإنتاج تويوتا 2022

المصدر: طوكيو - د ب أ

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عززت شركة تويوتا موتور كورب مكانتها على قمة الشركات المصنعة للسيارات في العالم، فأنتجت 10.7 ملايين سيارة في 12 شهراً حتى 31 مارس الماضي، بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الإنتاج في أمريكا الشمالية وآسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول أمس إن مبيعاتها العالمية ارتفعت 1.7% إلى 10.6 ملايين وحدة، بفضل قوة الطلب.

وزاد الإنتاج المحلي والمبيعات في 12 شهراً 1.3% و2.4% على التوالي إلى 3.8 ملايين ومليوني سيارة على الترتيب.

وفي مارس الماضي، ارتفع الإنتاج العالمي لتويوتا بنسبة 4.2% إلى 1.1 مليون وحدة، وارتفعت المبيعات 2.4% لتسجل مليون وحدة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية أن إنتاجها في العام المالي 2022 بلغ 3.8 ملايين وحدة، في حين تراجعت المبيعات 17% إلى 3.6 ملايين سيارة.

كما أعلنت شركة نيسان اليابانية تراجع إنتاجها العالمي 3.7% إلى 3.3 ملايين سيارة، كما انخفضت المبيعات 17% إلى 3.2 ملايين وحدة.

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