«أودي كيو 8 إي ترون» الكهربائية بالكامل.. تصميم جديد وتحديثات عديدة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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وضع الطراز الجديد «Q8 e-tron» من الصانع الألماني العريق «أودي» مكانة متميزة في عالم السيارات الكهربائية بعد أن تم طرح السيارة بتصميم جديد وتحديثات عديدة، لا سيما في المقدمة، لكن حافظت «أودي» على هويتها في كل شيء من الداخل والخارج.

وتعتبر «Q8 e-tron» الأفضل في فئتها، حيث تتميز بمفهوم القيادة المطور وخصائص الديناميكية الهوائية المحسنة، إضافة إلى سعة البطارية الأكبر وأداء الشحن الأفضل، مع تعزيز المسافة التي تقطعها السيارة بالبطارية قبل الحاجة للشحن.

كما تعد «Q8 e-tron» أول سيارة تحمل شعار الطراز الجديد مع حروف كلمة «Audi» على الدعامة B، والتي تمثل الهوية المؤسسية الجديدة بتصميم ثنائي الأبعاد للحلقات الأربع. وتستخدم «أودي» مشتت الهواء على الإطار الأحادي لإبراز الحلقات الأربع ومقدمة السيارة.

وتتصدر هذه السيارة الجديدة قائمة سيارات «أودي» الكهربائية بالكامل فيما يتعلق بالاستخدامات اليومية، وذلك بفضل كفاءتها المحسنة والمسافة التي تقطعها قبل الحاجة للشحن، والتي تصل إلى 582 كيلومتراً.

وتشير «أودي» من خلال اسم السيارة إلى أنها الطراز الأقوى بين سيارات الـ «SUV» والكروس أوفر الكهربائية، ويعتبر التصميم الخارجي للسيارة تطوراً كبيراً للغة تصميم سيارات «أودي» الكهربائية، وذلك بفضل العناصر الجديدة في الأمام والخلف مع الإطار الأحادي المميز، والشبك المقلوب، وقضبان مشتت الهواء الخلفي بتصميمه الجديد.

وتوفر سيارة «Q8 e-tron» العديد من تجهيزات الراحة في المقصورة، منها نظام التحكم بالمناخ بأربع مناطق والعديد من الإضافات الاختيارية التي تشمل مجموعة تنقية الهواء ووظيفة التدليك والمقاعد ذات الدعامات الجانبية ومجموعة الإضاءة المحيطية التي تضفي مزيداً من الفخامة على السيارة. كما يتوفر أيضاً خيار تجهيز السيارة بالسقف البانورامي الزجاجي، مما يوفر أجواء منعشة في المقصورة ويعزز الإحساس بالرحابة.

وتجهز المقاعد القياسية ذات الجلد المثقب بوظيفة تهوية المقاعد ثلاثية المراحل، مما يعزز الراحة أثناء القيادة حتى في الأجواء الخارجية الحارة. كما تتوفر للمقصورة لمسات تزيينية اختيارية من قشور الخشب مفتوحة المسام مثل خشب الدردار والجميز مفتوح المسام أو لمسات من الألمنيوم. وتشمل الاختيارات الجديدة المتوفرة خشب الجوز البني الفاتح، إضافة إلى مادة مستدامة مصنوعة جزئياً من زجاجات البولي إيثيلين المعاد تدويرها.

وتتوفر السيارة بعدد من الشاشات عالية الجودة، والتي تضم لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات وترفيه حجم 10.1 بوصات، ونظام عرض المعلومات على الزجاج «heads-up display».

ويتمتع تصميم الطراز الجديد بملامح مميزة وبارزة كلياً، حيث تأتي الواجهة الأمامية معدلة، بشبك أمامي أسود متوسط الحجم ذي فتحات، ويعلوه شعار أودي الألماني، كما تقدم السيارة أجزاء مضيئة بالشبكة، ومصابيح أمامية بتصميم ولمسات معدلة. كما تم تحسين انسيابية السيارة مما ساهم في خفض معامل سحب الهواء من 0.28 إلى 0.27 للنسخة ذات التصميم الصندوقي، ومن 0.26 إلى 0.24 في نسخة سبورت باك الرياضية.

وتعرض «أودي» ثلاثة خيارات لمجموعة نقل الحركة وبحزمتين للبطارية، كما تختلف هذه المجموعات والحزم من فئة لأخرى في «Q8 e-tron»، حيث تعمل الفئة الأولى وهي «Q8 50 e-tron» بمحرك كهربائي يولد قوة 335 حصاناً وعزم دوران يبلغ 664 نيوتن متر. وتبلغ سعة البطارية 95 كيلو واط / ساعة، وحسب دورة اختبار «WLTP»، تقطع السيارة ذات الهيكل الصندوقي مسافة 491 كيلومتراً، بينما يقدر مدى السيارة ذات هيكل «سبورتباك» بـ 505 كيلومترات.

وتأتي الفئة الثانية «Q8 55 e-tron» بمحرك كهربائي يولد قوة 402 حصان و664 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستمد الطاقة من بطارية 114 كيلوواط في الساعة، ويقدر المدى الذي تقطعه السيارة ذات الهيكل الصندوقي مسافة 582 كيلومتراً، بينما يقدر مدى السيارة ذات هيكل سبورتباك بـ 600 كيلومتر. وتعتمد الفئة الثالثة ونسخة الأداء الأعلى «SQ8 e-tron» على 3 محركات كهربائية، واحد في المحور الأمامي واثنان في الخلف، وتولد قوة مجمعة 496 حصاناً و973 نيوتن متر من عزم الدوران.

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