9 مليارات نفقات «تسلا» الرأسمالية المتوقعة

المصدر: واشنطن - د ب أ

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تتوقع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أن تتراوح النفقات الرأسمالية من 7 إلى 9 مليارات دولار في العام الجاري، وكل عام من العامين التاليين، حسب ما أفاد إخطار فصلي للجهات التنظيمية بالولايات المتحدة.

وسبق أن ذكرت الشركة في يناير أنها تتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية من 6 إلى 8 مليارات دولار هذا العام، و7 إلى 9 مليارات دولار لكل عام من العامين المقبلين، حسب ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وتراجع سهم «تسلا» بنسبة وصلت إلى 1.7% في جلسة ما قبل بدء تعاملات السوق عقب هذا الإعلان. وهذه المرة الثانية في 9 أشهر، تقوم فيها تسلا بزيادة توقعاتها للنفقات الرأسمالية.

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