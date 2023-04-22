أرباح «مرسيدس-بنز» الفصلية تفوق التوقعات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أعلنت شركة مرسيدس- بنز الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة عن هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب بلغ 14.8% في الربع الأول في القسم الرئيس للسيارات، متجاوزة توقعات السوق بفضل التسعير والمبيعات.

ويعتبر هذا أقل مما كانت عليه في الفترة القوية بشكل استثنائي قبل عام، والتي بلغ خلالها العائد المعدل على المبيعات 16.4 %، ومع ذلك، توقع المحللون هامشاً 13.4% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 للمجموعة المدرجة في مؤشر داكس.

وقال المدير المالي لمرسيدس، هارالد فيلهلم في بيان الأرباح الأولية «الأسعار القوية فاقت بشكل كبير التحديات الناجمة عن تكاليف المواد وأثمرت عن ربع آخر من النتائج المالية القوية لمرسيدس-بنز».

وفيما يتعلق بمبيعات الشاحنات، زاد الهامش بشكل كبير وتجاوز توقعات السوق وحققت مرسيدس مكاسب، قبل الفوائد والضرائب 6 مليارات دولار بزيادة 5%.

وباعت مرسيدس 503 آلاف و 500 سيارة في الربع الأول، بزيادة حوالي 3% عن العام السابق، مع نمو فوق المتوسط في الطرازات عالية الربحية.

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