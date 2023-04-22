7.5 % نمو مبيعات «فولكس فاجن» الفصلية فوق مليوني سيارة

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

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زادت المبيعات العالمية لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ما يزيد قليلاً على مليوني سيارة، مع انحسار مشكلات توريد المكونات الكهربائية.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورج أمس، أن المبيعات في الصين ظلت ضعيفة حيث تراجعت 14.5% في أهم أسواقها. كما تراجعت مبيعاتها في وسط وشرق أوروبا 5.8% في المقابل، ارتفعت المبيعات في غرب أوروبا 26.9% وفي أمريكا الشمالية 22.1%.

وانخفضت مبيعات المجموعة في الصين 40٪ في يناير وحده، ويرجع ذلك جزئياً إلى فترة العطلات المتعلقة بالعام الصيني الجديد في 22 يناير وتداعيات «كورونا».

وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات الكهربائية ارتفعت 42٪ إلى 141 ألف سيارة بعد أن تأثرت العام الماضي بشدة باختناقات الإمدادات. وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية للشركة في أوروبا زيادة أكبر 68٪ إلى 98 ألفاً و300 سيارة، مقابل 58 ألفاً و500 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وباعت المجموعة أكثر بقليل من مليون سيارة تحت اسم العلامة التجارية الرئيسية «فولكس فاجن»، بزيادة 1٪ فقط عن العام الماضي كما باعت حوالي 70 ألف سيارة من الطرازات الكهربائية من علامة «آي دي»، والتي شكلت حصة حوالي 50% من إجمالي مبيعات جميع الطرازات الكهربائية.

وارتفعت مبيعات «سيات كوبرا» 37٪، وسيارات «فولكس فاجن» الخفيفة 18.7 %، ومبيعات «سكودا» 12.6% والعلامتين الفاخرتين «أودي» و«بورشه» 7.9% و 18٪ على التوالي.

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