200 % نمو الطلب على السيارات الكهربائية بالإمارات 2022

المصدر: أبوظبي- سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نما الطلب في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بأكثر من 200%، خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وذلك وفقاً لبيانات حديثة.

وأكد مختصون زيادة توجهات العملاء نحو سوق المركبات غير الاعتيادية مع تفضيل السيارات الخضراء، والبحث عن مركبات أقل في كلفة التشغيل، إلى جانب التطوير المستمر في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية محلياً، والتوسع في توزيع وسعة محطات الشحن وانتشارها في المرافق العامة.

وأوضح تقرير حديث لمؤسسة «6 دبليو ريسيرش» البحثية أن قيمة سوق البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات تواصل الارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.31%.

وأشار التقرير إلى تواصل ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية مع تركيز مصنعي السيارات على تزويد المستهلكين بالسيارات الكهربائية عالية الأداء، وتنوع الخيارات في الأسواق مع دخول العديد من الموديلات الكورية الجنوبية والأوروبية. لذلك سجل السوق نمواً بنحو 205% خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بمعدل سنوي مركب يبلغ 24.2%، حيث الإيرادات حتى عام 2028 في ظل توسع وتنوع الطلب سواء من قطاع الأفراد متضمناً المقيمين وأنشطة تأجير السيارات للسائحين إلى جانب الطلب المؤسسي، الذي تقوده مؤسسات وهيئات حكومية مع تحولها نحو هذه النوعية من المركبات، حيث يتم تغيير 20% من السيارات المملوكة للجهات الحكومية إلى طرازات كهربائية، والتوسع في تحويل منظومة النقل أيضاً إلى المركبات الخضراء. وأشار التقرير إلى تنوع المزايا والتسهيلات، التي تقدمها الحكومة لقطاع السيارات الكهربائية في الدولة، ومنها محطات الشحن المجانية، حيث سيتم الوصول إلى أكثر من 1000 محطة شحن عامة في دبي وحدها بحلول عام 2025.

من جانبه أكد أنيس الشعراني مسؤول المبيعات بوكالة محلية على التوسع في الطرازات المطروحة، حيث شهد عام 2022 طرح 5 موديلات من السيارات الكهربائية استقطبت نسبة جيدة من المبيعات، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية باتت البديل الاقتصادي الأمثل على المدى الطويل للمستهلكين مع تنافسية كلفة الشحن مقابل أسعار الوقود.

وأضاف: إن الطلب محلياً يتباين في أسواق الدولة، حيث يزداد مع تركز محطات الشحن والمرافق المخصصة سواء المحطات العامة والمرافق التشغيلية للشحن، التي توفرها الوكالات بشكل مباشر أو مواقف انتظار السيارات.

تنافسية

وأوضح فراس سهيل المختص في قطاع السيارات أن السوق يشهد تنافسية واضحة مع التوسع في طرح المركبات في السوق المحلي، وهو ما جعل حجم السوق يتضاعف، وفق المؤشرات السوقية مع تزايد إقبال المستهلكين من الأفراد مع بحثهم عن مركبات أقل في كلفة التشغيل، إلى جانب التطوير المستمر في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية محلياً، والتوسع في توزيع وسعة محطات الشحن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز