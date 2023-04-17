لأول مرة .. مرسيدس تطرح نموذجاً كهربائياً من سيارتها الفارهة مايباخ

المصدر: د ب ا

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طرحت مجموعة مرسيدس لأول مرة نموذجا كهربائيا كاملا من سيارتها الفارهة مايباخ.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس، أولا كيلنيوس، هذه السيارة اليوم الاثنين في أول عرض لها في العالم في شنغهاي في الصين.

وقال كيلنيوس إن " السيارة مرسيدس-مايباخ إي كيو إس من فئة إس يو في تجمع بين سعينا لتحقيق الريادة في مجال الرقمنة والتنقل الكهربائي مع تركيزنا على فئة السيارات الفارهة".

وتنطلق فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات غدا الثلاثاء.

وتعد الصين أهم سوق للسيارات في العالم ومن ثم فإنها تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لمرسيدس، والشركات الألمانية الأخرى العاملة في صناعة السيارات.

وأفادت بيانات مرسيدس بأن مبيعاتها في الصين وصلت إلى 191 ألف سيارة في الربع الأول من العام الحالي بزيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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