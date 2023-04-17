«إم جي آر إكس 5».. رياضية بتحديثات شاملة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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نجح الطراز الجديد من «إم جي آر إكس 5» لعام 2023، والذي تم إطلاقه مؤخراً في سوق الإمارات، في تثبيت مكانته كأحد أهم إطلاقات السيارات الاقتصادية الجديدة مسجدة شعار «أفضل قيمة مقابل أقل سعر»، حيث جاءت غنية بالتحديثات، كما تم تصميمها لتوفر جميع المتطلبات، التي يتوق إليها عشاق السيارات المندفعين بحب الفضول والمغامرة، وهي تعتبر من المركبات المتعددة الاستخدامات وعالية التحمل والرياضية، التي تمنح تجربة قيادة ممتعة وفريدة.

وأظهرت تجربة القيادة لهذه السيارة الجديدة، التي أطلقتها «إنتر إيميرتس موتورز»، إحدى شركات علي وأولاده القابضة والموزع الرسمي لشركة «إم جي موتور» في الإمارات، أنها مناسبة لفئة الشباب وكذلك للعائلات، بفضل مساحتها الرحبة من الداخل ومستوى الأمان العالي جداً على الطرقات.

وتتضمن السيارة 22 عنصراً تصميمياً محسناً، وثمان تحديثات متعلقة بالأداء و25 تحديثاً إعدادياً، وهي بالتالي مصممة لتوفير تجربة سفر تتميز بكونها صحية ومريحة، آمنة وفعالة، ذكية ومتصلة. ومن شأن وصول هذه المركبة أن يساعد على تعزيز موقع العلامة التجارية، ضمن المراكز الستة الأولى بين مصنعي السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

واستفادت السيارة من أحدث التقنيات عبر طرح الجيل الثاني من محرك Net-blue العامل بوقود البنزين، وهو يوفر المزيد من القوة مع مستويات أعلى من الكفاءة، ويولد محرك 1.5T عالي الضغط بالحقن المباشر والشحن التوربيني طاقة تبلغ 171 حصاناً مع عزم أقصى قدره 275 نيوتن- متر- وذلك بزيادة بارزة نسبتها 10 % أكثر من المحرك الذي سبقه، وهو ما يدفع الطراز الجديد إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلو متراً في الساعة، بينما يبلغ مستوى كفاءة استهلاك الوقود 6.8 لترات لكل 100 كيلو متر، ويتم تزويد كل الطرازات بعلبة تروس مبتكرة مزدوجة القابض من 7 سرعات، لإتاحة التبديلات الأنعم والأكثر فعالية بين التعشيقات بالإضافة للاعتمادية المثلى.

وتتميز المقصورة المصممة جمالياً بكونها تحوي الكثير من المواد الناعمة، لضمان الراحة التامة للركاب خلال رحلتهم، وتتضمن لوحة العدادات الوسطية شاشة لمس عمودية عالية الوضوح (HD) وعالية التقنية حجم 14.1 بوصة، وهي تطفو للأعلى وفوق لوحة العدادات المُعاد تصميمها، كما هناك مقبض تبديل السرعات المتناغم مع طبيعة عمل اليد، والذي لن يبدو غريباً لو جرى استخدامه في مركبة فضائية، بينما مسند الأذرع الوسطي يتوازى بمستواه مع مساند الأذرع في الأبواب، مما يضمن تصميماً مريحاً وملائماً للجسم بشكل يشبه الصوف المريح، وتتوزع في المركبة العديد من مناطق التخزين، كما يوجد شاحن لاسلكي للهاتف الجوال ضمن الطرازات بفئات التجهيزات الأعلى.

وتأتي السيارة بتصميم خارجي عصري جديد، بمقدمة تشمل شبكة ثلاثية الأبعاد ومصابيح أمامية «ليد» مع مصابيح نهارية على شكل حرف C، ويبقى التصميم الجانبي كما هو، مع تصميم خلفي مُحسن بشكل رياضي جديد تماماً، يؤكد هوية السيارة الرياضية.

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