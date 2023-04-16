«تسلا» تخفّض الأسعار لدعم المبيعات في أوروبا

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية الفارهة عن خطط لخفض الأسعار في أوروبا، حيث تتحسن القدرة الإنتاجية في القارة. وذكرت تقارير أن خفض الأسعار لكل النسخ من طرازات موديل3 وموديل إس وموديل إكس بين 4.5 % و9.8 %.

ووفقاً لبيانات على موقع تسلا الإلكتروني، تم خفض سعر موديل3 في ألمانيا بواقع ألفي يورو (2198 دولاراً) أو 4.5 %، إلى 41 ألفاً و990 يورو كما قلصت سعر نسخة موديل3 برفورمانس، إذ يبلغ حالياً 54 ألفاً و990 يورو، بانخفاض 9.8 %.

كما خفضت تسلا سعر طرازها واي برفورمانس 9.2 % إلى 60 ألفاً و990 يورو.

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