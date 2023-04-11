تراجع مبيعات «بي إم دبليو» في الربع الأول

المصدر: د ب ا

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سلمت مجموعة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات ما مجموعه 588 ألفا و138 سيارة من طراز "بي إم دبليو" و"ميني" و"رولز-رويس" للعملاء في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من هذا العام، بتراجع قدره 5ر1% عن العام السابق.

وسجلت المجموعة نموا كبيرا بنسبة 2ر83% في مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية البحتة في الربع الأول من عام 2023. وبوجه عام، سلمت الشركة ما مجموعه 64 ألفا و647 سيارة من الطراز الكهربي البحت لـ"بي إم دبليو" و"ميني" للعملاء في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وباعت الشركة 517 ألفا و957 سيارة من طراز "بي إم دبليو" في جميع أنحاء العالم بين يناير ومارس عام 2023، بتراجع قدره 4ر0% على أساس سنوي.

وضاعفت علامة "بي إم دبليو" التجارية مبيعاتها من السيارات الكهربائية البحتة في الربع الأول بتسليم 55 ألفا و979 سيارة للعملاء، بزيادة قدرها 3ر112%.

وتطلع الشركة للمستقبل بتفاؤل في ضوء سجل طلبات قوي بوجه عام.

وتتوقع الشركة نموا طفيفا في عمليات التسليم للعملاء في جميع أنحاء العالم في عام 2023.

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة الشركة المختص بالعملاء والعلامات التجارية والمبيعات: "ستكون مسببات النمو الرئيسية في عام 2023 هي السيارات الكهربائية البحتة والطرازات من فئات السيارات الفاخرة".

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