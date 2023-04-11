هيونداي تستثمر 18 مليار دولار في السيارات الكهربائية

المصدر: د ب ا

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أعلنت مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية استثمار نحو 24 تريليون وون (2ر18 مليار دولار) بحلول عام 2030 حيث تسعى لزيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم المجموعة، التي حددت لنفسها هدفا بأن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم، زيادة إنتاجها السنوي من السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية إلى 51ر1 مليون سيارة بحلول نهاية هذا العقد، ما يمثل نحو 40٪ من الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية البالغ 64ر3 ملايين سيارة، بحسب بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وتضم مجموعة "هيونداي موتور" شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا" والعلامة التجارية الفاخرة "جينيسيس" وشركة قطع غيار وصيانة السيارات "هيونداي موبيس".

وقالت هيونداي إنها تتوقع أن يكون لديها 31 طرازا من السيارات الكهربائية عبر مجموعة علاماتها التجارية بحلول عام 2030.

وأضافت المجموعة أن "كيا" ستبني مصنعا جديدا لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة هواسونغ جنوب سول.

وتستعد كيا لإطلاق سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من طرازSUV، EV9 المكونة من ثلاثة صفوف من المقاعد في كوريا في وقت لاحق من العام الجاري، بينما تعتزم هيونداي إطلاق سيارة "أيونيك 7 " في عام 2024.

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