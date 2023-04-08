تويوتا تعتزم طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2026

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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كشف كوجي ساتو، المدير التنفيذي الجديد لشركة تويوتا موتور كورب للسيارات، النقاب عن خطط الشركة اليابانية العملاقة لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

وذكرت «تويوتا»، أمس، أنها سوف تطرح عشرة طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، وأنها تعتزم بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية سنوياً، مع تعزيز إنتاج «السيارات ذات المحركات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي» من أجل الوفاء بتعهداتها بشأن خفض انبعاثاتها بواقع النصف بحلول 2035 وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساتو قوله في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة في مطلع ابريل الجاري: «يتعين علينا أن نفعل ما بمقدورنا، وأن نبدأ بالاتجاه نحو السيارات الكهربائية».

وبالنسبة للأسواق المتقدمة، تعتزم تويوتا تعزيز أداء سياراتها الكهربائية من فئة «بي زد»، مع إنتاج بطاريات للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية، وزيادة إنتاجها من البطاريات. وفي الصين تعتزم الشركة طرح طرازين يعملان بالكهرباء تم تطويرهما محلياً بحلول عام 2024. وعلى نطاق أوسع في أسيا، ستركز تويوتا على الشاحنات الخفيفة التي تعمل بالكهرباء، والسيارات الكهربائية المدمجة.

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