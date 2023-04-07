«هيونداي أيونيك 6» تفوز بثلاث جوائز عالمية

المصدر: دبي - البيان

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فازت «أيونيك 6» والمعروفة بسيارة «Streamliner» الكهربائية من شركة «هيونداي موتور» بجائزة سيارة العام العالمية، وجائزة المركبة الكهربائية العالمية، وجائزة تصميم السيارات العالمية للعام، والتي أشادت بها لجنة تحكيم دولية لتصميمها الديناميكي الفريد ومداها الكهربائي بالكامل. تم الكشف عن هذه الجوائز خلال حفل أقيم في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

واختارت لجنة تحكيم مكونة من 100 صحافي متخصص في السيارات من 32 دولة سيارة «أيونيك 6» من بين أفضل ثلاثة متأهلين في التصفيات النهائية، والتي تم إطلاقها جميعاً في عام 2022. وهذه المرة الثانية على التوالي التي تحصد فيها هيونداي جوائز ثلاثية في حفل جوائز السيارات العالمية. في العام الماضي، اختارت لجنة التحكيم «أيونيك 5» للفوز عن الفئات ذاتها.

وقال جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»: يسعدنا تلقي هذا التكريم المرموق لعامين متتاليين، والذي يعترف بالمواهب الهائلة والجهود الحثيثة التي يبذلها كل فرد في شركة هيونداي موتور لجلب سيارات كهربائية مثل «أيونيك 6» إلى السوق. وأضاف: يعزز هذا التكريم التزامنا بأن نكون رواداً عالميين في مجال كهربة المركبات وسوف نعمل على تعزيز جهودنا كمزود لحلول التنقل الذكية.

من جانبه، قال سانج يوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: نرغب دائماً في التواصل مع العملاء على المستوى العاطفي وبتصميم «أيونيك 6»، ابتكرنا ابتكاراً فريداً من نوعه. يجمع التصميم الجريء المبطن بين الجاذبية العاطفية القوية والكفاءة الديناميكية الهوائية لتوفير نطاق استثنائي. وأضاف: في الداخل، شرعنا في إنشاء استوديو شخصي يوفر المساحة الواعية والوظائف الهادئة التي نعتقد أنها ترفع من مستوى تصميم السيارات الكهربائية.

و«أيونيك 6» هي الطراز الثاني في العلامة التجارية أيونيك المخصصة للكهرباء بالكامل من هيونداي، إذ تستفيد استفادة كاملة من بنية النظام الكهربائي العالمي E-GMP المصمم خصيصاً لتوفير إمكانات شحن فائقة السرعة تبلغ 800 فولت لشحن بنسبة 10 إلى 80 % خلال 18 دقيقة فقط ومساحة داخلية واسعة.

ومع معامل سحب منخفض للغاية يبلغ 0.21 فقط، تعد «أيونيك 6» واحدة من أكثر السيارات الكهربائية ديناميكية هوائية وكفاءة في استخدام الطاقة في السوق. يبلغ مدى WLTP المقدر بشحنة واحدة 614 كم. ويحقق الطراز القياسي ثنائي الدفع بإطار مقاس 18 بوصة استهلاكاً للطاقة وفقاً لمعيار WLTP يبلغ 13.9 كيلو وات في الساعة / 100 كم.

وتشمل الميزات العديدة في أيونيك 6 تقنية مركبة للتحميل V2L وأنظمة مساعدة السائق، والاتصال المتقدم مع تحديثات البرامج عبر الهواء OTA، والتي توفر بدورها تجربة رائعة داخل السيارة. تستفيد المقصورة الداخلية الفسيحة والمريحة استفادة كاملة من قاعدة العجلات الطويلة البالغة 2.950 مم لتوفير مجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون وإضاءة مزامنة السرعة وضبط أداء المركبة الكهربائية وتصميم الصوت النشط الكهربائي e-ASD، تعزيز تجربة التنقل الكهربائي.

واختارت لجنة تحكيم جوائز السيارات العالمية سانج يوب لي هذا العام أيضاً أفضل شخصية سيارات في العالم لعام 2023 لمساهمته الحيوية في سيارات الإنتاج والمفاهيم الأكثر إبداعاً وابتكاراً والتي تم الكشف عنها في عام 2022، بما في ذلك «هيونداي أيونيك 6»، و«كونا» الجديدة كلياً، والمختبر المتحرك N Vision 74.

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