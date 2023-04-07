«كَفو» تتوسع عالمياً عبر خدمة شحن السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كَفو»، الشركة الأولى المتخصصة بخدمات السيارات عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسعها إلى كندا حيث ستوفر حلول شحن السيارات الكهربائية. يأتي ذلك عشيّة الكشف عن تقريرها السنوي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتأسست «كَفو» في العام 2008. وستقوم «كَفو» من خلال توسعها في كندا، وفي أسواق أخرى لاحقاً، بتقديم خدمة شحن السيارات الكهربائية، لمساعدة سائقي هذه السيارات ممن لا يتوفر لديهم نظام شحن منزلي. وسيتيح هذا الحل الجديد والمبتكر لمالكي السيارات في مقاطعة كيبيك شحن سياراتهم بسهولة ويسر، حيث ستعمل الشركة على تعزيز وتسهيل الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للشحن.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كَفو»: وفرت لنا الإمارات البيئة المثالية لإطلاق أعمالنا، وتحقيق النمو والازدهار بمرور السنوات، ويسعدنا جداً أن نكون قادرين على نقل خدماتنا المحلية المبتكرة من دبي إلى العالم أجمع، بدءاً من كندا. ويعد توسعنا نحو سوق دولية جديدة خطوة جريئة في مسيرة النمو والنجاح المستمر لشركتنا، حيث نقدم خدمة الشحن المتنقل للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية. نحن حريصون على مواصلة توظيف تقنياتنا وخبراتنا لما فيه الخير للناس، ونتطلع نحو مزيد من الفرص الجديدة في كندا، ولدخول أسواق جديدة في المستقبل.

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