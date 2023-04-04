فولكس فاغن تستدعي 143 ألف سيارة في أمريكا

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة فولكس فاغن استدعاء عدد كبير من السيارات في السوق الأمريكية بسبب عيب محتمل في الوسائد الهوائية.

وحسب وثائق نشرتها اليوم الثلاثاء الهيئة الأمريكية "إن اتش تي إس إيه" لأمان الطرق السريعة، ستستدعي الشركة إلى الورش نحو 143 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض المفضلة لدى العملاء الأمريكيين من موديلي اتلاس واتلاس كروس سبورت لوجود خطر يتعلق بإمكانية عدم انفتاح الوسادة الهوائية بالنسبة للجالس على المقعد المجاور لمقعد السائق.

ونصحت الهيئة العملاء بعدم استخدام هذا المقعد بقدر الإمكان إلى حين حل هذه المشكلة.

وأفادت وثائق الهيئة بأن السيارات المعنية بهذه المشكلة هي سيارات من إنتاج الفترة بين 2018 حتى 2021.

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