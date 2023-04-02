مبيعات تسلا تقارب 423 ألف سيارة في الربع الأول

المصدر: د ب ا

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توافقت مبيعات شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في الربع الأول مع توقعات خبراء قطاع السيارات.

وأعلنت الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك اليوم الأحد أن مبيعاتها في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 422 ألفا و875 سيارة.

وكان الخبراء يتوقعون أن تبلغ مبيعات تسلا في الفصل الافتتاحي من العام أكثر من 421 ألف سيارة في المتوسط.

ولا تزال السيارات المدمجة من طراز 3 و"واي" تمثل الأساس لأعمال تسلا حيث أعلنت الشركة الأمريكية أن عدد ما تم بيعه من هذين الطرازين في الربع الأول بلغ 412 ألفا و180 سيارة.

في المقابل، جاءت بقية المبيعات من الطرازين الأغلى والأكبر إس وإكس حيث بلغ عدد السيارات المباعة من هذين الطرازين 10 آلاف و695 سيارة.

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