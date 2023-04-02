رفد قطاع السيارات الفاخرة المستعملة في دبي بصالة عرض جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت مجموعة عبدالواحد الرستماني أول صالة عرض للسيارات الفاخرة المستعملة تحت اسم «إن إكس تي لكجري». وتعكس هذه الخطوة النمو الملحوظ لقطاع السيارات المستعملة في الدولة، وحرص المجموعة على تلبية الطلب من جانب عملائها.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: يسعدنا الإعلان عن إطلاق «إن إكس تي لكجري»، أول صالة عرض للسيارات المستعملة الفاخرة في دبي. ويتماشى التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات والخبرات في سوق السيارات المستعملة مع نمو هذا القطاع في الدولة. وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات بيئة مزدهرة لنمو ونجاح الأعمال مثل شركتنا، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا. وأضاف: نتوقع مستقبلاً مزدهراً لهذا المشروع الذي سيدعم دورنا للإسهام في تعزيز سوق السيارات المستعملة في الإمارات.

ويعد الإعلان عن افتتاح صالة «إن إكس تي لكجري» أحد الإنجازات البارزة للمجموعة، حيث تخطط لتقديم نموذج أعمال مستوحى من الواقعين الحقيقي والرقمي، إضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق للمشروع خلال هذا العام. وتمنح هذه الترتيبات للعملاء خيار شراء سياراتهم أو بيعها أو تداولها إلكترونياً، أو من خلال صالة العرض، أو باتباع مزيج من الخيارين معاً. وتخضع جميع السيارات المباعة في الصالة للفحص الدقيق، لمعرفة المسافة التي قطعتها السيارة وتاريخ الخدمة لضمان الموثوقية، كما يتم إجراء عملية تجديد شاملة على أيدي فنيين مهرة، إضافة إلى فحوص الجودة الصارمة. وتعتزم المجموعة أيضاً افتتاح صالات عرض جديدة للسيارات المستعملة متعددة العلامات التجارية بدبي والشارقة خلال العام الجاري، والتوسع في أبوظبي في العام المقبل 2024.

وستقدم الصالة الجديدة مجموعة واسعة من المركبات والحلول للعملاء، والكثير من خيارات الموديلات والسيارات الفاخرة والتجارية، والمساعدة في عملية البيع بدون أي متاعب.

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