24 % نمو مبيعات السيارات الجديدة بفرنسا خلال مارس

المصدر: (باريس - د ب أ)

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ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا بواقع 24% في شهر مارس الماضي، مقارنة بعام سابق، لتمتد وتيرة التعافي هذا العام في خضم تراجع أزمة نقص أشباه الموصلات وانحسار مشاكل سلاسل الإمداد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفادت رابطة السيارات «بي أف أيه»، في بيان أمس، بأن عمليات تسجيل السيارات الجديدة ارتفعت إلى 182 ألفاً و713 مركبة. وارتفعت مبيعات مجموعة رينو، وستيلانتيس إن في، التي تمتلك سيترون وبيجو، إلى 26% الشهر الماضي. وشكل الثنائي معاً أكثر من نصف حجم السوق.

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