«تسلا» تنتج 5000 سيارة أسبوعياً في مصنعها بألمانيا

المصدر: بوتسدام - د ب أ

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تنتج شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 5000 سيارة أسبوعياً، وهو نصف هدفها لأول إنتاج في موقعها في ألمانيا.

وأعلنت «تسلا» ذلك في تغريدة، إذ سوف يبلغ الإنتاج 250 ألف سيارة سنوياً.

وتسعى الشركة لإنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعياً، أو 500 ألف سيارة سنوياً.

ويشار إلى أن «تسلا» تنتج سيارات كهربائية في موقع جرونهايده خارج برلين منذ نحو عام، وقالت سابقاً إنها تنتج نحو 4000 سيارة أسبوعياً. ويعمل بالمصنع نحو 10 آلاف شخص، ولكنها تعتزم التوسع، إذ تسعى لإنتاج مليون سيارة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى قد يحدث ذلك.

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