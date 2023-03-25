الحبتور للسيارات تفتتح صالة عرض لـ JAC في ديرة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري والوحيد لمجموعة سيارات JAC في الإمارات، صالة عرض جديدة في ديرة بدبي تضم تشكيلة متنوعة من سيارات JAC للركاب والمركبات التجارية. وتمتد الصالة على عن 650 متراً مربعاً وتمثل تطوراً بهوية العلامة التجارية للشركة، حيث حالياً يوجد 9 صالات عرض متنوعة في أنحاء الإمارات خاصة بطرازات JAC كما تعد صالة العرض الجديدة مساحة مميزة لعرض سيارة JAC البطل بالإضافة إلى 8 طرازات أخرى بما فيما ذلك J7، S3، JS4 وM4.

وهناك موقف سيارات مجاني للعملاء ومنطقة توصيل للأشخاص الذين يختارون سياراتهم بالإضافة إلى توافر مكاتب بطابق الميزانين وأنشأت شركة الحبتور للسيارات أيضاً منشأة تدريب داخلية لموظفيها لضمان حصول عملائها على أفضل خدمة ممكنة وهو ما يعزز من التزام الشركة تجاه عملائها.

وقال أحمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي للشركة : الافتتاح يبرز التزامنا الشديد بتوفير أفضل تجريه شرائية لعملائنا، ومن خلال سعينا وجهودنا المستمرة نحو التميز، تم تصميم سيارات JAC في مدينة تورينو الإيطالية – وهي وجهة مشهورة عالمياً بالتصاميم المميزة – وهي مدعومة بتكنولوجيا يابانية وأداء استثنائي ومجهزة بمعايير شركة بوش الألمانية للسلامة.

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