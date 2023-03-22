فورد تستهدف السوق الأوروبية بسيارة كهربائية عائلية

المصدر: د ب ا

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تعتزم شركة فورد الأمريكية للسيارات استهداف السوق الأوروبية بسيارة عائلية جديدة.

ويحمل الموديل المطور حديثا اسم "إكسبلورر"، وهو عبارة عن سيارة كهربائية كاملة بخمسة مقاعد، وتعتزم فورد إنتاجها اعتبارا من الربع الثالث في مصنعها في كولونيا وطرحها في السوق الأوروبية خلال هذا العام.

وستطرح فورد إصدارين للاختيار أحدهما بنظام الدفع الخلفي والآخر بنظام الدفع الرباعي، وسيكون من الممكن شحن بطاريتي السيارتين بالشحن السريع بحيث تصل نسبة الشحن من 10 إلى 80% في غضون مدة لا تتجاوز 25 دقيقة. ولم تنشر فورد مزيدا من البيانات التقنية.

وخلال العرض التقديمي، قالت فورد في كولونيا الثلاثاء إن " السيارة الإكسبلورر الجديدة ستعمل كرائد لمجموعة موديلات كهربائية خالصة ستجدد بها فورد وضعها في أوروبا".

ومن المرجح أن يصل السعر المبدئي للسيارة الجديدة في ألمانيا إلى أقل من 45 ألف يورو، وقالت فورد إن هذا النموذج سيتم تطويره بشكل أساسي في ألمانيا.

وتسعى فورد إلى توفير مجموعة كاملة من موديلات سيارات الركاب الكهربائية الخالصة في أوروبا بحلول عام 2030، وقال كريستيان فاينغرتنر المدير التسويقي لفورد:" مستقبلا سنظهر كعلامة تجارية بشكل أكثر وضوحا وسنركز على السيارات التي لا يمكن تصنيعها بهذا الشكل إلا لفورد".

كانت فورد أعلنت مؤخرا في فبراير الماضي الدفعة التالية من إجراءات التقشف حيث تعتزم شطب 2300 وظيفة بحلول نهاية 2025.

ويبلغ عدد العاملين لدى فورد في كولونيا أكثر من 14 ألف شخص، فيما يعمل 200 شخص لدى مركز الأبحاث التابع للشركة في مدينة آخن. ومن المتوقع أن يتركز شطب الوظائف في قسم تطوير الإنتاج حيث سيتم شطب 1700 وظيفة أي ما يعادل نحو نصف الوظائف في هذا القسم، كما سيتم وقف الإنتاج بالكامل في مصنع الشركة في زارلويس بحلول عام 2025.

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