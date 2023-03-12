«كاستم شو - الإمارات» يعرض أحدث الابتكارات ومشاركة قياسية

المصدر: دبي - البيان

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زار الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان معرض دبي كاستم شو - الإمارات 2023 والذي اختتمت فعاليات دورته الثامنة - الأحد - في مدينة إكسبو دبي مسجلاً مشاركة قياسية من 70 جهة حكومية ووطنية إضافة إلى العارضين والذين قدموا آخر الابتكارات ولمسات جديدة على 315 سيارة و100 دراجة.

وتعرف الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان على الأجنحة المشاركة في الدورة الثامنة ومجموعة العارضين الذين قدموا ما يزيد على 400 قطعة نادرة من السيارات والدراجات تمثل مختلف الحقب والطرز لمختلف العلامات التجارية الكلاسيكية والحديثة، كما توقف عند مشاركات الدوائر الحكومية في أجنحة القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي للإسعاف الموحد وشركة تسجيل التابعة لمجموعة اينوك.

وأشاد الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان بمستوى المشاركة الكبير من الشركات العالمية القادمة من مختلف قارات العالم والمنطقة الخليجية، وأيضاً إسهام الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأيضاً الإقبال الكبير من الشباب يعكس النجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الحالية مشيداً بجهود اللجنة المنظمة والرعاة.

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