الاقتصاد: وقف استيراد وتسجيل فولكس فاجن الكهربائية الصينية مؤقتاً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بإيقاف استيراد سيارات فولكس فاجن الكهربائية المصنوعة في الصين بشكل مؤقت، ما لم يكن الاستيراد بهدف إعادة التصدير خارج الدولـة.

ويتضمن القرار وقف تسجيل سيارات فولكس فاجن الكهربائية الـمصنعة في الصين لدى دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت.

وأكدت وزارة الاقتصاد ورود كتاب رسمي من شركة فولكس فاجن «الشركة الأم في ألمانيا» إلى الوزارة بتاريخ 17 يناير 2023، تؤكد فيه الشركة أن السيارات المعنية مخصصة للسوق الصيني فقط ولا تتوافق مع المعايير والمواصفات الخليجية أو الأوروبية.

وعلمت «البيان» أن الوزارة قررت تشكيل لجنة لإعادة التحقق من المواصفات والمقاييس والتأكد من اشتراطات السلامة، كما علمت أنه لا يوجد حتى الآن أي مخالفات للمقاييس والمواصفات المطبقة في الدولة، وأن السبب الرئيس في قرار وقف الاستيراد والتسجيل المؤقت هو الكتاب الوارد من الشركة الأم في ألمانيا.

واتخذت الوزارة قرارها الاحترازي بوقف استيراد السيارة ووقف تسجيلها مؤقتاً فتتولى الوزارة التواصل مع الشركة الأم للاستيضاح عن معايير الأمن والسلامة المشار إليها للتحقق من النتائج النهائية ورفع نتائجها بالموقف النهائي في 30 يوماً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستثنت الوزارة من القرار السيارات الكهربائية التــي تم شراؤها من الأفراد وتم دفع ثمنها قبل تاريخ قرار وقف الاستيراد، على ألا يمتد الاستثناء ولا يشمل شراء معارض السيارات تلك السيارات الكهربائية المشار إليها.

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