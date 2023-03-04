طرح سيارة «بي إم دبليو إكس إم» للمرة الأولى في المنطقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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طرحت مجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط سيارة إكس إم للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بالتعاون مع الوكلاء الحصريين والموزعين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط. وتم الكشف عن السيارة الجديدة في حفل أُقيم في دبي. تمثل هذه السيارة ترجمة عصرية لسيارة النشاطات الرياضية وقد وُلدت نتيجة لعمليات دمج مبدعة ما بين طراز إم عالي الأداء والتكنولوجيا الهجينة الموصولة بالكهرباء المتطورة.

وتعد السيارة الجديدة كلياً أول سيارة تحمل شارة M يتم تصميمها بشكل كامل منذ طرحBMW M1، وهي أحدث الإصدارات التي تطرحها مجموعة السيارات احتفالاً بالذكرى الخمسين على طرح إصدار BMW M. تتميز السيارة الجديدة بنظام القيادة إم هايبرد المطور حديثاً، وبتصميمها الراقي وأجواء الفخامة بالمقصورة.

وقال د. حميد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط: يسعدنا طرح السيارة الجديدة كلياً بالمنطقة. إنه طراز مصنوع خصيصاً للشرق الأوسط ويسمح له نظام M xDrive الجديد كلياً بالتنقل بسهولة على مختلف التضاريس في المنطقة. فلقد طالب عملاؤنا بسيارة نشاطات رياضية فخمة وجاء ردنا عليهم مع BMW XM. ومنذ الإعلان عن طرح XM العام الماضي، شهدنا اهتماماً هائلاً بالسيارة في المنطقة ونتوقع لهذا الطراز أن يحقق نجاحاً ضخماً في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأنه مع BMW XM، ستتمكن مجموعة جديدة من هواة الأداء العالي من الاستمتاع بتجربة M الفائقة.

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