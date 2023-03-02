تسلا تعتزم إقامة مصنع عملاق في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - د ب أ

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أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عزمها إقامة مصنع عملاق في مونتيري بالمكسيك، في إطار خططها التوسعية.

وكشف المدير التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، عن خطة المشروع في يوم المستثمر للشركة أول من أمس.

وقال مهندسو تسلا للمستثمرين إن المصنع سيخفض تكاليف تجميع السيارات بمقدار النصف في الأجيال التالية من المنتجات. من ناحية أخرى، رفض ماسك الإجابة عن سؤال عن سيارات الجيل القادم.

وخسر سهم تسلا حوالي 6% من قيمته ليتم تداوله عند سعر 15. 191 دولاراً في تعاملات ما قبل فتح بورصة ناسداك.

وقالت تسلا إنه ستتم إقامة المشروع على أطراف مدينة مونتيري بولاية نويفو ليون، على بعد حوالي 240 كيلومتراً من الحدود مع ولاية تكساس الأمريكية. وسيكون ذلك ثالث مصنع لتسلا خارج الولايات المتحدة بعد الصين وألمانيا.

وقال ماسك: «سنستمر في تعزيز الإنتاج في كل مصانعنا القائمة. لذا، فإن هذا ليس نقل الإنتاج إلى أي مكان من أي مكان. هذا إنتاج تكميلي».

وتتمتع تسلا، بمصانعها الأربعة في فريمونت بكاليفورنيا وأوستن بتكساس وشنغهاي بالصين وبرلين بألمانيا، بقدرة إنتاج مليوني سيارة في العام في المجمل. وسلمت الشركة العام الماضي حوالي 3. 1 مليون سيارة.

وأعلنت تسلا أيضاً أنها أنتجت حتى الآن 4 ملايين سيارة. وتهدف إلى إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً في نهاية المطاف.

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