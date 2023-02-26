تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية يخدم توجهات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي» أن تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية يخدم توجهات دولة الإمارات في ما يخص مسعاها لبلوغ صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، وذلك تماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأدلى الجزيري بتصريحات صحفية على هامش إعلان «هيتاشي إنرجي»، عن فوزها بعقد من شركة «أدميرال جلوبال دي إم سي سي»، المتخصصة في توفير حلول التنقل الكهربائي والطاقة للقطاع الصناعي، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، وذلك لتوريد نظام «جريد إيموشن فليت»، والذي يُعد أول بنية تحتية لشحن أساطيل الحافلات الكهربائية في دولة الإمارات.

وقال: «يشكل النقل المستدام أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذا الطموح، الذي يشتمل على الاستثمار في وسائل النقل العامة الكهربائية والترويج للتبني واسع النطاق للسيارات والحافلات الكهربائية».

وذكر الجزيري أن نظام «جريد إيموشن فليت» يزود مشغلي أساطيل الشاحنات أو الحافلات بمجموعة فريدة من الفوائد، إذ يتميز هذا الحل بكونه متوافقاً مع مواصفة الشبكة ولا يشغل حيزاً كبيراً لأنه مدمج من الشبكة إلى القابس، كما يوفر شحناً سريعاً لتحقيق الاستفادة القصوى من كل مركبة.

وأوضح أنه من الممكن تركيب نظام «جريد إيموشن فليت» في المراكز اللوجستية الحالية أو الجديدة، إلى جانب إمكانية توسعته بمرونة تماشياً مع زيادة حجم الأسطول وتوجهه صوب الطاقة الخضراء.

ويقدم «جريد إيموشن فليت» بنية تحتية سلسة للشحن تشتمل على وصلة قوية ومدمجة بالشبكة، إلى جانب نقاط للشحن، ما يجعل منه حلاً مناسباً للشاحنات المخصصة للمهام الثقيلة التي تتطلب شحناً عالي الطاقة.

وأضاف إن نظام الشحن السريع من «الشبكة إلى القابس» القابل للتوسعة سيتيح إعادة شحن أساطيل الحافلات التجارية ضمن فئة منتصف المسافة في نفس الوقت وفي موقع واحد حيث سيتم استخدام البنية التحتية للشحن، التي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2023.

الجدير بالذكر أن «هيتاشي إنرجي» فازت بعقود عديدة من عملاء وشركاء في جميع أنحاء العالم، بفضل حلول الشحن لديها «فلاش» و«فليت».

وقال الجزيري: «تشمل محفظة «جريد إيموشن» حلين مُبتكرين على نحو فريد وهما «فليت» و«فلاش»، اللذان يوفران مستويات أعلى من التوافر والموثوقية مقارنة بالحلول التقليدية. ويعد «جريد إيموشن فلاش» حلاً فريداً للشحن السريع يستخدم أعلى مدخل ممكن للطاقة لشحن الحافلات بسرعة فائقة في غضون ثوانٍ في محطات حافلات مختارة، أثناء صعود ونزول الركاب من الحافلة».

وأضاف: «يتميز حل «جريد إيموشن فليت» بكونه حلاً مركزياً للشحن قائماً على محولات التيار المستمر عالي الطاقة النموذجية إذ إن النظام المركزي جهد 1 ميجا واط ذا الفعالية المثبتة القائم على محولات شحن جهد 100 كيلو فولت نموذجية، يمكن هندسته لتوفير الشحن في أعقاب تطور واجهة نظام الشحن «إم سي إس» مؤخراً».

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