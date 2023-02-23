20 % نمو مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» 2022 وأداء قياسي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» عن نمو نسبته 20 % في مبيعات 2022، بالمقارنة مع 2021، وذلك مع إرسائها للأسس القوية لمستقبل مستدام كهربائي بالكامل يرتكز على استراتيجية أعمالها الإقليمية متعددة الأوجه. ولقد قاد هذه النتائج القوية الأداء الثابت الذي تمتعت به العلامات التجارية التابعة للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق.

وتتميز استراتيجية «جنرال موتورز الشرق الأوسط» طويلة الأمد والساعية للانتقال بعملياتها إلى مستقبل متصل وكهربائي وذاتي القيادة بكونها تتمحور حول رؤيتها الرامية للوصول إلى صفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، وهي تقوم على تعزيز العمليات الراهنة للحد الأقصى بهدف تمويل وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق النجاح الأمثل.

وكانت 2022 سنة حافلة بالفرص الغنية، حيث ساهمت عمليات الشركة التي تشهد تنظيماً متزايداً باستمرار، وتتجسد عبر الشبكة الواسعة من الوكلاء، في إتاحة الاستجابة القوية والفعالة للطلبات، كما ساعدت في تجاوز كل تحديات القطاع. ولقد تم تسجيل نمو قوي ضمن العلامات التجارية الثلاث لدى «جنرال موتورز»، مع تحقيق أداء بارز بالعديد من الفئات في الكثير من الأسواق الرئيسية.

وبالنظر عن قرب إلى العلامات التجارية نفسها، «شفروليه»، «جي إم سي» و«كاديلاك»، يتبين أنها قد تفوقت ضمن فئاتها الرئيسية وتمتعت بأداء سنوي قياسي في مبيعاتها هو من بين الأفضل خلال العقد الماضي، مما عزز النمو الإجمالي لحصة «جنرال موتورز» السوقية.

ففي الإمارات، سجلت «شفروليه» أرقاماً قياسية خلال عام 2022، محققة بذلك مبيعاتها الأقوى منذ 2017، بينما شهدت الكويت الأداء الأقوى للعلامة التجارية منذ 2015. وبالإجمال، بلغ النمو السنوي للعلامة التجارية في المنطقة 22 %، وجاءت على رأس هذا «شفروليه كابتيفا»، كما لاقى كل من «شفروليه تاهو» و«شفروليه سوبربان» إقبالاً قوياً بين العملاء الإقليميين في 2022.

أما مبيعات «جي إم سي» السنوية فنمت بنسبة 17 % مقارنة مع السنة قبلها، وقاد هذا الأمر الأداء القوي لطرازها الأبرز «يوكون». من جهة أخرى، كان أداء «جي إم سي سييرا» جيداً أيضاً في ظل الرغبة العالية والاهتمام المتزايد بالنسخ الجديدة خلال عام 2022. وارتكز نمو «جي إم سي يوكون» و«جي إم سي سييرا» على الطلب العالي الذي لاقته العلامات التجارية الفرعية - «دينالي» وAT4، خصوصاً وإن كلاهما توفران صيغة متميزة تناغم بين الفخامة الراقية والقدرات العالية المخصصة لقاعدة عملاء تتمحور بقوة حول الشباب. وينعكس هذا الأداء باستمرار في الأسواق المختلفة بالمنطقة.

بدورها، سجلت «كاديلاك»، العلامة التجارية الفاخرة لدى «جنرال موتورز»، مبيعاتها السنوية الأعلى منذ 2015، وقادت هذا بشكل أساسي مركبتها الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الأيقونية طراز «إسكاليد»، ومركبة الكروس أوفر XT4 وسيارة السيدان الرياضية CT5، إذ تم تسجيل المبيعات السنوية الأعلى على الإطلاق. وبشكل عام، ارتفعت مبيعات «كاديلاك» بنسبة سنوية قدرها 21 % في الشرق الأوسط، مع بروز قوي لبعض الأسواق لتسجل أرقام مبيعات سنوية قياسية خلال العقد الزمني. وبالنظر إلى 2023، سوف تبدأ «كاديلاك الشرق الأوسط» بطرح مجموعة جديدة من المركبات الكهربائية المشوقة بدءاً مع «كاديلاك ليريك» الرائعة، والتي تقدم للعملاء توجه «كاديلاك» فيما يتعلق بالتنقل الفاخر عبر المركبات الكهربائية.

ومن ناحية خدمات ما بعد البيع، يبقى تعزيز مستويات رضا العملاء أولوية قصوى لدى «جنرال موتورز الشرق الأوسط» مع تهيئة الشركة لفرق عملها لتبني رحلة جديدة أعيد تصورها لصالح العملاء بانتظار وصول المركبات الكهربائية المتصلة. وفي 2022، شهد هذا المجال نمواً قياسياً فيما يخص الاحتفاظ بالعملاء بالمقارنة مع 2021، مما يعكس ثقة العملاء بقدرات الوكالات من ناحية الخدمة والصيانة.

وشهدت قطع «جنرال موتورز» الأصلية و«إيه سي دلكو» طلباً عالياً مع توفير الشركة لخطوط أعمال جديدة بهدف تلبية الطلب على قطع غيار غير علامات «جنرال موتورز» التجارية، وذلك في ظل العمل لتنويع وتوسعة عملياتها ضمن قطاع الخدمات وما بعد البيع.

وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: إن النمو الذي شهدناه في أداء علاماتنا التجارية خلال السنة الماضية يرسي الأسس المتينة لقيادة مستقبل التنقل الذي نؤمن به بقوة، وهذا يشكل دليلاً على عملنا الدؤوب الساعي لتحقيق رؤيتنا المتمحورة حول الوصول إلى صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري. وكفريق، فإن التزامنا تجاه العملاء في المنطقة يبقى ثابتاً كما هو، وسوف نستمر بالعمل مع شركائنا في القطاع الخاص والحكومات بمختلف أنحاء الشرق الأوسط للمضي برؤيتنا المشتركة بخصوص تحقيق مستوى صفر حوادث لأجل التأكد من وصول كل سائق إلى منزله سالماً كل يوم، وكذلك صفر انبعاثات بهدف ترك كوكب أنظف لصالح أولادنا، وصفر ازدحم مروري لمنح العملاء الوقت الثمين الذي يستحقونه فعلاً. ونحن واثقون أن مجموعتنا المقبلة من المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل البارزة سوف تساهم بفعالية بتحقيق هذه الرؤية.

ولتحقيق رؤيتها الرامية للوصول إلى صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، تعمل «جنرال موتورز» مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الخاصة والشركاء الحكوميين، وذلك لأجل طرح المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الريادية دعماً للتطلعات المحلية. وإلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص والرؤية الشاملة للارتقاء بتقنية التنقل، سوف تستمر «جنرال موتورز» بجلب منتجات مبتكرة إلى السوق لقيادة هذه الرحلة البارزة وإعادة تصور تجارب العملاء بالكامل.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت عمليات «جنرال موتورز» الدولية قد أعلنت عن عائدات للفصل الرابع من 2022 بقيمة 43.1 مليار دولار، وأرباح صافية منسوبة للمساهمين بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وأرباح معدلة قبل احتساب الفوائد الضرائب عند 3.8 مليارات دولار. أما عائدات «جنرال موتورز» لكامل سنة 2022 فبلغت 156.7 مليار دولار، والأرباح الصافية المنسوبة للمساهمين فكانت 9.9 مليارات دولار، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب فبلغت رقماً قياسياً قدره 14.5 مليار دولار.

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