«فورد تيريتوري».. معيار جديد للسيارات الصغيرة متعددة الاستعمالات

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة «فورد» الأمريكية في أن تضع معياراً جديداً للسيارات الصغيرة متعددة الاستعمالات عبر الطراز الجديد كلياً «تيريتوري»، حيث تقدم من خلاله تجربة قيادة فريدة على الطريق بفضل خصائصها الفريدة والمتوارثة عن سيارات «فورد» متعددة الاستعمالات.

فمن الخارج، يمكن ملاحظة التصميم المميزة للسيارة والذي يجمع بين الحداثة والأناقة في وقت واحد، مع هيكل قوي وواجهة أمامية تلفت الانتباه بجانب شبك كبير مصنوع من الكروم يتوسطه شعار فورد.

كما يمكن رؤية مصابيح أمامية من نوع «ليد» في مقدمة السيارة أعلى والصدام الأمامي المنتفخ والذي يأتي بلون الهيكل نفسه، كما أن هناك مصابيح نهارية وكشافات ضبابية ومقابض الأبواب من الكروم تتميز بتصميم جذاب. أما في الجهة الخلفية فنجد كذلك مصابيح «ليد» بجانب اسم «Territory» مع مشتت هواء خلفي في أسفل الصدام، كما تستند السيارة على جنوط عجلات مقاس 19 بوصة، وحساسات في الأمام والخلف.

وإذا انتقلنا إلى الداخل نجد مساحة داخلية رحبة مع تصميم سلس وجميل، حيث صممت المقاعد الجلدية الرياضية والأنيقة والمقصورة الداخلية الفسيحة للترحيب بالجميع. كما يتميز التصميم الداخلي الأنيق بمقعد سائق قابل للتعديل يدوياً في 6 وضعيات ومقعد راكب قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات، أيضاً توجد فتحة سقف مزودة بلوحين تستطيع من خلالها أن تغمر المقصورة بالنور الطبيعي في أي وقت. وتتسع مقصورة الحمولة الرحبة لجميع أمتعتك، بينما تحميك الوسائد الهوائية الستة من الجهات كافة. وتم تزويد السيارة بواقي الشمس للسائق مع مرآة مضيئة، وتحكم إلكتروني أوتوماتيكي ثنائي المنطقة في درجة الحرارة وراديو وبلوتوث و«يو إس بي» ومنفذ طاقة وغيرها الكثير.

ولوحظ قدر كبير من التكنولوجيا المتعددة والتي تتوفر بكثرة في السيارة والتي تقدم مساعدة كبيرة للسائق على الطريق، حيث توفر له قدراً أكبر من الثقة والأمان والاستمتاع، حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة لمس قياس 12.3 بوصة، وشاشة متوفرة في لوحة العدادات ومؤشرات القيادة قياس 12 بوصة، ويتيح ذلك التحكم في النظام الصوتي مع 6 مكبرات صوتية، ومكيف الهواء، وإعدادات المركبة. كما يمكن توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً وعرض المعلومات على شاشة اللمس من خلال نظامي «آبل كلاربلاي» و«أندرويد أوتو».

يضاف إلى ذلك عدد من الميزات المساعدة للسائق، منها مثبت السرعة التفاعلي، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية، ونظام التخفيف من خطر الاصطدام، ونظام الإنذار بترك خط السير، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومساعد الإقلاع على التلال، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة.

أما من حيث قوة السيارة فنجد أن «فورد تيريتوري» توفر قدرات كبيرة على الطرقات عبر محرك GTDI EcoBoost®‎ سعة 1.8 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات. وتتسارع السيارة بسلاسة، حيث يعمل ناقل الحركة على تحسين تغييرات التروس. كما تساعد الفرامل القرصية للعجلات الأربع مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق والتحكم الإلكتروني بالثبات مع التحكم في الجر في الحفاظ على قيادة مستقرة أياً كانت ظروف الطرق والأحوال الجوية.

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