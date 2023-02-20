15 % نمو مبيعات «سوزوكي» في الإمارات خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «سوزوكي» بعام آخر حافل بالأداء القوي في الإمارات؛ حيث سجلت نمواً كبيراً في مؤشرات مبيعاتها خلال عام 2022، مرتكزة بذلك على الشعبية التي تتمتع بها بعض طرازاتها الرئيسة مثل مركبة «جيمني» الصغيرة ذات الدفع الرباعي، وسيارة «سويفت» العصرية الأنيقة وذات الشهرة الواسعة في المنطقة. وتتهيّأ العلامة التجارية لعام أكثر تشويقاً، وذلك بعد توسعها عبر إطلاق العديد من الطرازات والمرافق الجديدة خلال عام 2023.

وبفضل شعبية (سوزوكي) المتنامية في الإمارات، تمكنت العلامة التجارية من تسجيل زيادة في المبيعات بنسبة بلغت 15 % تقريباً في 2022 مقارنة بعام 2021. وذلك على الرغم من المشهد الاقتصاديّ العامِّ المليء بالتحدّيات. وإلى جانب طرازَي (جيمني) و(سويفت)، رفعت ناقلة الركّاب (إرتيغا) سباعية المقاعد، وسيارة السيدان الجديدة (سياز)، مستويات الطلب بين عملاء السيارات الجديدة في الإمارات. وتوفر (سوزوكي)، عبر وكيلها المعتمَد في الدولة - شركة الرستماني التجارية - مجموعة شاملة من المركبات التي تلبّي مختلف المتطلّبات والاحتياجات، وهي تشمل طراز (بالينو) الجديد كلّياً للعام 2023، وسيارة السيدان الصغيرة (ديزاير)، والمركبة الرياضية - متعدّدة الاستعمالات والجديدة - طراز (فيتارا).

وارتكز نجاح العلامة التجارية على عدّة عوامل مختلفة؛ الأبرز بينها هو مجموعتها المتميّزة من المركبات المدمَجة والكفؤة في استهلاك الوقود، والتي تُبقي تكلفة التشغيل منخفضة، وتُقلِّل التأثير السلبي على البيئة. ولربما لا يزال هذان العاملان محط الاهتمام العام قبيل القيام بقرارات الشراء. كما تستطيع كل من (سويفت) و(ديزاير) قطع مسافة تزيد عن 22 كيلومتراً بليتر واحد من الوقود. وفي الوقت ذاته، تتميّز طرازات (سوزوكي) عالية الجودة بكونها آمنة وعصرية، ومجهَّزة بأحدث التقنيات، إضافة لكون أسعارها تنافسية بشكل خاص، مما يجعلها معقولة السعر جداً.

وسيتم، في العام الحالي تسريع نمو وشعبية (سوزوكي) في الإمارات أكثر. وفي سياق هذا، يجري التخطيط لإطلاق ثلاثة طرازات جديدة تشمل مركبة SUV متوسّطة الحجم، ومركبة SUV صغيرة الحجم، ومركبة تجارية. علاوة على هذا، سيتم طرح خيار هجين ذكي في السوق قريباً. وهذا يتوافق مع هدف (سوزوكي) لزيادة مبيعاتها وحصّتها السوقية، واحتلال موقع متقدّم بين أول خمسة مصنِّعين للسيارات في الإمارات.

وبهدف تعزيز تركيزها القوي والمستمر على تجربة العملاء الراقية، سيتم افتتاح مرافق جديدة كاملة التجهيزات في الفجيرة، مما يسهّل الحصول على خدمات ومنتَجات العلامة التجارية، ويساهم في تقديم الدعم اللازم بشكل أفضل للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات. يأتي كل هذا في سبيل تعزيز الثقة وراحة البال التي يحظى بها العملاء عند شراء مركبة (سوزوكي)، وهو ما يترافق مع العديد من الخصائص والمزايا الأخرى مثل؛ عقود الخدمات المصمَّمة وفق حاجة العميل، والضمان الأول من نوعه والممتدّ لفترة سبع سنوات دون التقيد بمسافة مقطوعة محددة.

وقال كمال الشخشير، مدير المبيعات والتسويق لدى (شركة الرستماني التجارية) في الإمارات: على الرغم من التحدّيات التي شهدها عام 2022، بدءاً من النقص في أشباه الموصلات الخاصّة بالقطع، وصولاً إلى صعوبات الشحن والخدمات اللوجستية، إلا أننا تمكّنا من توفير الأرقام المطلوبة لتلبية الطلب المتنامي على منتَجات (سوزوكي) في الإمارات. ونحن واثقون أنه خلال العام 2023، سترتفع المبيعات أكثر، بينما نتابع في الوقت نفسه التركيز على تعزيز المستوى العالي للخدمات، وهو ما نتميّز به في مجال خدمة العملاء.

ولاقى نجاح (سوزوكي) في الإمارات العام الماضي التقدير لدى المقر الدولي للشركة في اليابان. ومن بين الألقاب التي كسبها الوكيل المعتمَد في الإمارات جوائز: أفضل نمو للمبيعات في المنطقة، وأعلى المبيعات في المنطقة، والأفضل في معايير جودة الخدمات وتطبيق المعايير في عمليات القطع.

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