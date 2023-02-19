«نيسان إكس-تريل 2023» الجديدة كلياً في سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نيسان» من العربية للسيارات، عن وصول «إكس-تريل 2023» الجديدة كلياً، سيارة الـ«كروس أوفر» المثالية للاستخدام داخل المدن، إلى سوق الإمارات. وقد صممت هذه السيارة لتتحدى المعايير المألوفة من خلال مظهرها الجديد المذهل وقدراتها المحسّنة، وتعزيزها بمجموعة من التقنيات المبتكرة.

وتتميز «إكس-تريل» من «نيسان» بمظهرها الخارجي الاستثنائي بخصائصه الفريدة، بما في ذلك الشبكة الأمامية V-Motion المتميزة وتصميم السقف العائم. وتتعزز جاذبيتها العائلية مع الباب الخلفي الواسع الذي يفتح بزاوية 85 درجة لتسهيل الدخول إليها.

وتعد فئة SL الأفضل ضمن فئات الطراز، حيث خضعت مقصورتها الداخلية لأعمال الترقية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المقاعد المكسوة بالجلد، والمزينة بتطريزات ألماسية ثلاثية الأبعاد.

وتعتمد «إكس-تريل» على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، والذي يرفع قدرتها الإنتاجية بمقدار 12 حصاناً ميكانيكياً لتصل إلى 181 حصاناً، كما يعزز عزم الدوران إلى 244 نيوتن متر لتسهيل التسارع. ويأتي المحرك مزوداً بنظام تحديد وضع القيادة مع خمسة خيارات مختلفة، وهي: الطرق الوعرة، والثلج، والتلقائي، والبيئي، والرياضي، كما يكون مدمجاً مع نظام التحكم في هبوط المنحدرات، للقيادة على الطرق الوعرة المنحدرة بأمان.

وتم تعزيز مجموعة التنقل الذكي الخاصة بمميزات السلامة النشطة من نيسان بالقدرات المتطورة، لتكون بذلك البديل الأكثر أماناً حتى الآن. ومن هذه المميزات، «درع السلامة 360 درجة» لدعم الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ وعند اكتشاف المشاة، والتحذير من السيارات القريبة من النقطة العمياء، وتنبيه السائق من حركة المرور الخلفية، وتحذيره عند مغادرة المسار، ونظام مساعدة الضوء العالي. وهناك أيضاً نظام المساعدة «برو بايلوت» شبه المستقل الذي طورته نيسان، والقادر على التحكم بالتسارع والفرملة وتحديد سرعة السير في مسار واحد.

جدير بالذكر أن «إكس-تريل» الجديدة كلياً تعد رابع طراز من سيارات الدفع الرباعي التي تدعم لغة وشارة التصميم من نيسان، ما يسهم في تعزيز عشرين عاماً من التراث الذي يتجسد بوضوح من خلال التحسينات الرائعة عبر المجموعة.

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