ارتفاع أرباح «مرسيدس» السنوية والإيرادات 150 مليار يورو

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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أدى ارتفاع طلب العملاء على الطرازات الفاخرة وزيادة الأسعار إلى زيادة أرباح مجموعة «مرسيدس - بنز» الألمانية للسيارات الفارهة العام الماضي.

وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتغارت أمس خلال طرح تقرير أرباحها السنوية أن الإيرادات زادت بـ 12 % إلى 150 مليار يورو في عام 2022، ارتفاعاً من 133.8 مليار يورو في 2021.

ونمت الأرباح الخاصة بالمساهمين من العمليات المستمرة إلى 14.5 مليار يورو، أو إلى 13.55 يورو للسهم، من 10.7 مليارات يورو، أو 10 يورو للسهم قبل عام. وزادت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة مبيعاتها بـ 12 % العام الماضي. وسلمت الشركة عدداً أقل قليلاً من السيارات لعملاء التجزئة، لكن مبيعات الجملة ارتفعت بنحو 5 %.

وارتفعت مبيعات الطرازات الفاخرة مثل «إس كلاس» والسيارات من شركة «إيه إم جي» الفرعية عالية الأداء والعلامة التجارية الفاخرة «مايباخ». ونتيجة لذلك زادت الأرباح السنوية للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والعوامل الخاصة بـ 20 % لتصل إلى 20.66 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح قدرها 5.2 يورو يورو للسهم الواحد، ارتفاعاً من 5 يورو للسهم العام الماضي.

وبالنسبة للعام الجاري، أعلنت مرسيدس أنه من المتوقع أن تكون مبيعات المجموعة بمستوى العام السابق. وأدى الدخل الخاص المقدر بمليارات اليورو بعد انفصال أعمال شركة «دايملر تراك» للشاحنات إلى زيادة أرباح المجموعة في عام 2021 إلى أكثر من 23 مليار يورو.

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