نيسان تستدعي سيارات قديمة لعيب في الوسائد الهوائية

المصدر: ا.ب

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استدعت شركة " نيسان موتورز" أكثر من 463000 سيارة قديمة لاكتشاف عيب في الشعار الموجود على عجلة القيادة حيث أنه قد يؤدي إلى إصابة السائق أثناء الحوادث إذ تبين أنه يمكن أن ينفصل عندما تنتشر الوسادة الهوائية.

يغطي الاستدعاء بشكل أساسي في أمريكا الشمالية سيارات بيك آب صغيرة من طراز فرونتير، وشاحنات تيتان كبيرة، وسيارات إكستيرا وباثفايندر وأرمادا الرياضية متعددة الاستخدامات من عام 2008 حتى عام 2011.

كما تشمل كويست ميني فان من عامي 2008 و2009، بالإضافة إلى حوالي 11000 قطعة غيار مستخدمة للخدمة.

سيتلقى العملاء خطابًا مؤقتًا في أوائل أبريل.

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