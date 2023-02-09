«ماكينتوش» تدخل عالم السيارات الفاخرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد فيوري كابيليتو، نائب الرئيس والمدير العام لقسم السيارات في مجموعة «ماكينتوش»، أن المجموعة تتوسع في تزويد خدماتها وتقنياتها بقطاع السيارات الفاخرة عالمياً، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات ودول الخليج تعد موطناً مهماً لهذه الفئة من السيارات.

وقال في تصريحات لـ «البيان»، إن قطاع السيارات يمثل جزءاً كبيراً من استراتيجية الشركة في المستقبل، لذلك لدينا التزام طويل المدى بإنتاج أنظمة صوت للسيارات الفاخرة.

ورداً على سؤال حول إنتاج الشركة أنظمة الصوت المنزلية وهل ستتوقف أو تقلل ذلك بعد التحول إلى قطاع السيارات، قال: كانت «ماكنتوش» تمثل أعلى المعايير في أجهزة الصوت المتطورة على مدار حوالي 75 عاماً، وقدمت الكثير من أنظمة الصوت المنزلية فائقة الجودة، وسيظل هذا القطاع محل تركيزنا الأساسي. ولا نعتزم الحد من شغفنا نحو تقديم أفضل تجربة صوتية لمحبي أنظمة الصوت والموسيقى في المنزل.

وتطرق إلى التعاون الأخير مع «جيب»، وقال: أردنا أن نتعاون مع علامة تجارية تشاركنا نفس قيمنا وتراثنا، بحيث تقدم فلسفتنا الصوتية وسمات علامتنا التجارية الأصيلة بطريقة صحيحة وواضحة.

وتكون علامة تجارية متوافقة معنا بأكبر قدر. وتعتبر «جيب» و«ماكنتوش» علامات تجارية أمريكية رائدة في قطاعاتهما، حيث شهدتا وشاركتا في بعض أهم اللحظات في التاريخ الأمريكي. وتعاونا معاً لإنشاء نظام صوتي فائق لعملاء «جراند واجونير».

وأضاف: في منطقة الخليج، سيتوفر نظام الترفيه المرجعي «MX1375 ماكنتوش» حصرياً في «جراند واجونير»، التي ستتضمن أعلى مستويات التجهيزات وتقدم تجربة قيادة راقية للعملاء.

وحول المزايا التي تدفع لشراء «جراند واجونير» مع نظام الترفيه المرجعي الجديد من ماكنتوش، قال: يمكن القول إن «ماكنتوش» تعد العلامة التجارية الأولى في مجال أنظمة الصوت المنزلية الفاخرة.

وكانت تمثل المعيار الذهبي لهذه الأنظمة على مدار حوالي 75 عاماً. وتقدم هذه الأنظمة أداءً استثنائياً، فهي لا توفر أرقى مستويات الصوت فحسب، بل تقدم للمستمع تجربة لا مثيل لها. استغرق الأمر 20 عاماً لتتمكن من تجربة هذه الجودة الصوتية الفائقة على الطريق، وتعد «جراند واجونير» السيارة الأولى والوحيدة التي سيتم تجهيزها بنظام م«اكنتوش» المرجعي الرائد.

وأوضح: يتضمن نظام الترفيه المرجعي مكبراً صوتياً، مع واحد من أفضل مضخمات الصوت بحجم 12 بوصة، ومكبر صوت بـ 24 قناة ليوفر قوة صوت تصل إلى 1375 وات. ويتميز النظام بوظيفة المعالجة المحيطية ثلاثية الأبعاد الفريدة من نوعها .

والتي تستخدم خوارزميات تستند إلى الموسيقى التي يستمع إليها السائق من أجل إنشاء تجربة ثلاثية الأبعاد مثالية. وتعطي هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع إحساساً بالمساحة وتعيد خلق الأجواء الواقعية لمكان موسيقي.

كانت مرحلة الضبط دقيقة للغاية ومفصلة، وعمل مهندسونا ساعات طويلة - ولكن يمكنني أن أؤكد أنهم استمتعوا بذلك - لمحاكاة السمات الأصيلة لأنظمة صوت ماكنتوش في مقصورة السيارة.

ويرسي هذا التعاون بين «ماكنتوش» و«جراند واجونير» معايير جديدة لجودة الصوت في السيارات الفاخرة، بحيث تجاري أفضل العلامات التجارية الصوتية في صناعة السيارات العالمية وتتيح الفرصة لعملاء جراند واجونير بالاستماع إلى أغانيهم المفضلة.

ورداً على سؤال حول أسباب عدم التعاون مع علامات تجارية أمريكية لسيارات فاخرة أخرى، قال: مع عمليات إطلاق السيارات الجديدة الأخيرة، من الواضح تماماً أن «جيب» تسعى لتوسيع نطاق ما هو ممكن في قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

وتلتزم الشركة بكونها علامة تجارية أمريكية تقدم أعلى مستويات الجودة، ونتطلع في ماكنتوش إلى الانطلاق في هذه الرحلة معها. نرى وندرك أن «جيب» مناسبة تماماً لعلامتنا التجارية، وذلك لعدة أسباب، أهمها القيم المشتركة والمعايير العالية للجودة، ويسرنا تتوفر أنظمتنا حالياً في سيارات جيب الراقية بما في ذلك طرازات واجونير.

وحول هذا التعاون وهل سيكون مشروعاً لمرة واحدة مع «جيب» أم التزام طويل المدى لقطاع السيارات، قال: لا تنظر «ماكنتوش» لهذا التعاون على أنه مشروع لمرة واحدة، حيث يمثل قطاع السيارات جزءاً كبيراً من استراتيجية شركتنا في المستقبل، لذلك لدينا التزام طويل المدى بإنتاج أنظمة صوت للسيارات الفاخرة.

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