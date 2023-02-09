«الطاير للسيارات» تنظم معرض «مواهب بلا حدود»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم شركة «الطاير للسيارات» النسخة الثالثة من معرض «مواهب بلا حدود» في صالة عرض شارع الشيخ زايد بدبي. يضم المعرض مجموعة مذهلة من الأعمال التي صنعها الموهوبون العاملون لدى شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» من قطع الغيار المستعملة وخردة السيارات، وذلك ضمن إطار مسابقة داخلية نظمتها الشركة للفنيين العاملين لديها.

وافتتحت إيلينا فورد، رئيس تجربة العملاء في شركة «فورد موتور كومباني»، المعرض الذي يستمر لغاية 17 فبراير في الطابق الأرضي من صالة عرض شارع الشيخ زايد ؛ وهو مفتوح أمام عامة الجمهور من محبي الفنون والسيارات.

وقالت فورد خلال مراسم افتتاح المعرض: يشكل هذا المعرض نموذجاً رائعاً لإبداع الموظفين بطريقة فريدة من نوعها. ونشيد بجهود الطاير للسيارات في إشراك طواقمها بهذه المبادرة الفريدة التي تشكل تجسيداً مذهلاً للعلاقة بين سياراتنا والأعمال الجميلة.

وفي إطار حديثه عن المعرض، قال بولس مسعود، نائب رئيس أول خدمات ما بعد البيع في شركة «الطاير للسيارات»: لاقت النسخة الثالثة من هذه المسابقة استجابة كبيرة من فنيي الشركة الموهوبين الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم يمتلكون حسّاً إبداعياً حقيقياً.

وكانت النتيجة مجموعة مذهلة من القطع الفنية الرائعة التي تجسد اثنتين من قيمنا الأساسية - الجودة والتنوّع. ولا يخفى على أحد أن تبني ثقافة عمل تكرّم الموظفين وتتيح لهم الفرصة لعرض مواهبهم يعتبر من أهم المقومات لبناء فريق عمل متحفز وشغوف بعمله.

تم تنظيم المسابقة على مدار شهرين، وشارك فيها ما يزيد على 290 فنياً من 11 فرعاً للشركة على امتداد أنحاء الدولة. وتهدف المسابقة إلى الارتقاء بقدرات التخطيط والعمل الجماعي للمشاركين وتسليط الضوء على قدراتهم الإبداعية.

وصنعت الفرق المشاركة في المسابقة أكثر من 70 قطعة فنية من قطع غيار السيارات المستعملة، واستخدموا مخيلتهم لتطويع الإمكانات الكامنة في خردة السيارات وصنع أعمال فريدة مستوحاة من الطبيعة مثل أشكال الحيوانات والحشرات والزهور والطيور، بالإضافة إلى المركبات، والآلات الموسيقية، والروبوتات، ورموز الثقافة الشعبية.

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