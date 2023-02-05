إعداد مواهب جديدة لاختيار سفير سيارة «تويوتا جازو» في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «الفطيم تويوتا» نجاح إطلاق المرحلة الأولى لأكاديمية «تويوتا موتور سبورت»، والتي تتضمن دفعة هذا العام فيها مواهب رائعة تسعى الأكاديمية من خلالها لتنمية مهاراتهم بهدف اختيار سفير سيارة تويوتا جازو في الإمارات لعام 2023.

واختارت «الفطيم تويوتا» 150 متقدماً من عشاق القيادة على الطرق الوعرة من بين أكثر من 1200 طلب انتساب للمشاركة في أكاديمية «تويوتا موتور سبورت» هذا العام، حيث تم تقييم المتقدمين من خلال نظام خاص يتضمن معايير عديدة، بما فيها عدد سنوات خبرة القيادة والمشاركة الاجتماعية بأنشطة القيادة على الطرق الوعرة (مثل الاشتراك بنادي للقيادة على الطرق الوعرة) والمشاركة بالفعاليات التنافسية.

وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامتي الفطيم تويوتا والفطيم لكزس: كان من الصعب علينا اختيار 150 مشتركاً فقط من بين جميع المتقدمين، إذ شهدنا تقدم الكثير من المواهب الواعدة للمشاركة في أكاديمية تويوتا موتور سبورت لعام 2023. وتتضمن دفعة هذا العام في الأكاديمية مواهب رائعة، ونتطلع لتنمية مهاراتهم خلال الأسابيع القادمة بهدف اختيار سفير سيارة تويوتا جازو في الإمارات لعام 2023. متمنياً للجميع كل التوفيق خلال مشوارهم في الأكاديمية هذا العام.

وعقدت الجلسة الأولى من مرحلة الانتساب يوم 28 يناير الماضي، حيث خضع المشتركون إلى سلسلة من الاختبارات الشديدة للقيادة على الطرق الوعرة، والمصممة لاختبار قدراتهم في القيادة.

وتمثل دفعة هذا العام، التي يبلغ متوسط الأعمار فيها 33 عاماً، أكثر من 42 جنسية، يشكل المواطنون الإماراتيون منهم 21%. كما تضم أكثر من 10 سيدات من جنسيات مختلفة ويتمتعن بمسيرات قيادة احترافية وشبه احترافية.

تجدر الإشارة إلى أن تويوتا إف جيه كروزر كانت السيارة الأكثر استخداماً بين المشاركين، ما يعد دليلاً على المكانة الرائدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من تويوتا في مجتمعات القيادة على الطرق الوعرة في الإمارات. وتستمر مرحلة الانتساب خلال الأسابيع القادمة حتى 25 فبراير 2023، حيث سيتم اختيار 25 مشتركاً فقط للتأهل إلى مرحلة تطوير المهارات.

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