«شانجان يوني تي».. الخيار الأفضل للشباب

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد «شانجان يوني تي 2023» إحدى سيارات الصانع الصيني الشهير «شانجان» والموجهة تحديداً إلى فئة الشباب، حيث تندرج السيارة تحت فئة الكروس أوفر المدمجة والتي أتت بشكل أنيق مع أحدث معايير الأمان والتكنولوجيا. وقد أثبت الصانع الصيني عبر هذه السيارة الجميلة أن السيارات الصينية قادرة على منافسة كبرى شركات السيارات الأوروبية واليابانية في أسواق المنطقة.

وأوضحت تجربة القيادة أن هيكل السيارة يوفر قدراً كبيراً من الانسيابية والرشاقة العالية، كما توفر عزلاً ممتازاً في فئتها، حيث تأتي مع تصميم خارجي يحمل هوية شبابية مميزة تجعلها الخيار الأفضل لفئة الشباب، وحصلت على كاميرات 360 ممتازة والعديد من الحساسات والأنظمة المساعدة للسائق.

وعند رؤية السيارة من الخارج نجد أنها جاءت بشكل مبهر وتصميم جديد وفريد من نوعه قادر على منافسة كبرى الشركات العالمية، فتتميز المقدمة بتصميم ألماسي بدلاً من الشبك التقليدي والمعتاد في الموديلات السابقة من الشركة، مع الجناح الممتد من السقف على شكل V ليعزز الديناميكية، وشبك على شكل مربعات كبيرة متقاربة من بعضها البعض في المسافة بشكل يستحوذ على مقدمة السيارة بالكامل.

كما يوجد الكثير من المنحنيات على جوانب السيارة، في الأبواب وعلى غطاء المحرك الأمامي، مما يجعل من السيارة شبابية ومتطورة ويزيد من جمال السيارة الأمامي. أما مصابيح السيارة فنجد أنها رفيعة جداً في الحجم، أيضاً هناك مصابيح ضباب أسفل المصابيح الكبرى للسيارة بشكل مربع.

ويأتي تصميم السيارة من الخلف بشكل رياضي تماماً، حيث تم تزويدها بـ4 مخارج للعادم ذات شكل مميز، مع صندوق خلفي يتسع لحمولة بسعة 290 لتراً عند طي مقاعد الصف الثاني تصل المساحة إلى 350 لتراً. وتسير السيارة على إطارات بحجم 20 بوصة.

أما من الداخل فنجد أن السيارة تحتوي على كسوة جلدية مع قماش شبيه بالكنتارا ولمسات صفراء، بالإضافة إلى التطريزات لتبدو جميلة ضمن فئة سيارات الكروس أوفر مدمجة الحجم، وتحتوي على فتحة سقف بانوراما، كما تحتوي على شاشتين بشكل مائل أمام نظر السائق مقاس كل واحدة منها 10.3 بوصات.

وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندرات سعة 1.5 لتر مع تيربو يولد قوة 177 حصاناً و300 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، ويتصل مع جير أوتوماتيكي من 7 سرعات. وتتسارع السيارة من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 7.9 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة.

وتعمل السيارة الصينية بنظام دفع أمامي للعجلات، حيث تحتوي على 3 وضعيات للقيادة؛ ECO الاقتصادية، وNormal العادية، وSport الرياضية، وتبلغ صرفية البترول فيها لتراً واحداً من البنزين من أجل قطع مسافة 17.3 كيلومتراً.

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