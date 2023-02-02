«لاند روفر ديفندر».. الفخامة والمغامرة في سيارة واحدة

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر «لاند روفر ديفندر» واحدة من أكثر السيارات المفضلة في سوق الإمارات، نظراً لأنها تتمتع بإطلالة خارجية تنتمي للفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تمتعها بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية الكثيرة والمتميزة والفاخرة، إضافة إلى تقنيات الحماية والأمان العديدة.

وأثبتت تجربة قيادة السيارة أن الطراز الجديد من «لاند روفر ديفندر» يجسد بحق رؤية جديدة في عالم السيارات، وذلك بفضل تقنياتها الذكية الكثيرة وقدراتها المتعددة وأمانها التام لكل أفراد العائلة، لتشكل بحد ذاتها فئة فريدة من السيارات، كما تعد السيارة المخصصة لمن يعشقون المغامرة.

وعند النظر إلى السيارة من الخارج نجد الشكل العام المعروف لايزال في مجمله كما هو ولكن بحلة جديدة، فمظهرها يعكس قوتها، فيما يحقق تصميمها غايات محددة وتثير هندستها الحماسة، وقد أصبح بالإمكان تعديل مواصفات «ديفندر» كي تلائم العالم الخاص بكل من يملكها.

كما أن الشكل الخارجي الفريد لهذه السيارة يسهّل تمييزها على الفور، مع الأجزاء المعلقة الأمامية والخلفية الصغيرة التي توفر زاوية اقتراب وزاوية مغادرة ممتازتين، وقد أعاد مصممو «لاند روفر» تصور الملامح المعروفة لسيارة «ديفندر» بما يلائم القرن الواحد والعشرين.

حيث جعلوها ذات ارتكاز عمودي مع نوافذ خفيفة في السقف، إضافة إلى الإبقاء على الباب الخلفي الذي يفتح جانبياً والعجلة الاحتياطية المعلقة خارج السيارة، والتي تجعل تمييز هذه السيارة عن سواها أكثر سهولة.

وتحترم السيارة ماضيها ولكنها غير مقيدة به، فقد أصبحت الآن تلائم العصر الجديد. فشخصيتها الفريدة تبرز عبر شكلها الخارجي المعروف ونسبها المثالية، والتي تجعلها مرغوبة جداً وذات قدرات كبيرة، لتكون سيارة دفع رباعي بمظهر قوي الحضور ذات تصميم وجودة هندسية مدعومان بالتزام لا يقبل بالمساومة.

أما من حيث المواصفات، فإننا نجد أنه تتوفر في السيارة طرز البنزين بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 300 حصان، أو محرك أكثر قوة سداسي الأسطوانات بقوة 400 حصان، والمزود بتقنية المركبات الهجينة الخفيفة ذات الكفاءة المرتفعة. كما يمكن للعملاء الاختيار بين محركي ديزل رباعيي الأسطوانات، بقوة 200 حصان و240 حصاناً، وكلاهما يتيحان استهلاكاً اقتصادياً للوقود يبلغ 7.6 لترات لكل 100 كيلومتر. وتدعم حلول الهندسة المبتكرة القيادة الفعالة، بما في ذلك أسفل جسم السيارة المستوي، والذي يحسّن أداء الديناميكية الهوائية ويحمي الأجزاء السفلية من السيارة.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 3.022 أمتار، مع نسبة طول كلي بلغت 5.018 أمتار، وبعرض يبلغ 2.008 متر، و1.965 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1075 لتراً.

وحصلت السيارة على عدة تجهيزات داخلية ومنها شاشة عرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع دعم للتطبيقات الحديثة مثل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي مميز، بالإضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا لدعم قائد المركبة، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.

وتتميز «لاند روفر ديفندر» بتقدم تكنولوجي هائل يليق بمتانتها المرتفعة، حيث يتم للمرة الأولى تقديم نظام «بيفي برو» المعلوماتي الجديد من «لاند روفر»، وقد أصبح الجيل الجديد من شاشة اللمس أكثر حدسيةً وأسهل استخداماً، مع الحاجة لعدد قليل من المدخلات لأداء المهام متكررة الاستخدام، فيما يضمن تصميمها القائم على التشغيل الدائم استجابات فورية تقريباً.

إضافة إلى ذلك، تنقل «ديفندر» البرامج المتصلة إلى مستوى جديد، وذلك من خلال 14 نموذجاً منفصلاً قادراً على استقبال التحديثات عن بعد، ومن خلال تحميل البيانات فيما ينام صاحب السيارة في المنزل أو في مواقع بعيدة، ستتابع ديفندر الجديدة تحسنها مع مرور الزمن، فالتحديثات الإلكترونية ستصل إلى المركبة على الفور، بدون أي تأخير أو حاجة لزيارة وكيل لاند روفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز