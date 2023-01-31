«بي إم دبليو» تطلق «إم 3 سي إس» الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل شركة «بي إم دبليو» في عام 2023 إضافة طرازات بإصدارات خاصة إلى مجموعة منتجاتها، حيث كشفت عن سيارة «إم 3 سي إس» الجديدة كلياً، والتي تشكل إضافة مميزة إلى طرازاتها من فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء ومتوسطة الحجم. وتتمتع السيارة الجديدة بطابع فريد والقدرة على تجسيد أسلوب الشركة للاستمتاع بتجربة قيادة لا مثيل لها على الطرقات وفي حلبات السباق.

ويدمج مفهوم توليد ونقل الحركة في «إم 3 سي إس» محركاً بقوة 550 حصاناً وست أسطوانات مرتبة في خط مستقيم، مع ناقل حركة إم ستيبترونيك ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي الذكي إم إكس درايف، ما يتيح التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ فقط. وتم تزويد السيارة الجديدة من «بي إم دبليو» بباقة تجهيزات إم درايفرز باكج بسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 302 كيلومتر بالساعة. وسيتم إنتاج عدد محدد من الطراز الجديد في مصنع مجموعة «بي إم دبليو» في ميونخ بدءاً من شهر مارس 2023 بالتزامن مع الإطلاق التدريجي في الشهر نفسه.

وتوفر السيارة قوة أكبر مع وزن أقل لضمان أداء متفوق، حيث تستمد قوتها من إصدار تم تحديثه خصيصاً لمحرك يوفر سرعة دوران عالية بست أسطوانات مرتبة في خط مستقيم مع تقنية توين باور توربو، التي تم تطويرها خصيصاً لطرازات إم 3 وإم 4 من «بي إم دبليو».

ويحتضن المحرك أيضاً مجموعة من التقنيات بإلهام من وحدة سيارات السباق، كما يتميز عمود المرفق ببنية خالية من الجيوب ومغلقة وشديدة الصلابة، ما يجعل منها ملائمة لضغوط الاحتراق العالية للغاية. وصنعت نواة رأس الأسطوانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يسمح بتوجيه قنوات التبريد بشكل مثالي لإدارة درجة الحرارة، وهو ما لا يمكن تحقيقه باستخدام الوسائل التقليدية لصب المعادن. وتم تصميم نظام إمداد الزيوت ونظام التبريد للتعامل مع التحديات الخاصة في حلبات السباق.

وتسهم إمكانات الترقية الكبيرة في السيارة الجديدة في إضافة 40 حصاناً على قوة المحرك، مقارنة بسيارة «إم 3 كومبتيشن سيدان» مع نظام الدفع الرباعي إم إكس درايف، لتصل القوة الإجمالية لمحرك السيارة إلى 550 حصاناً. وتم تصميم قاعدة خاصة للمحرك بمعدلات تعليق أعلى، لضمان وصلة فائقة الصلابة بين وحدة الطاقة وبنية السيارة، ما يسمح بتجاوب عالٍ ودقيق عند الضغط على دواسة الوقود ونقل مباشر للطاقة إلى نظام الدفع. ويصل المحرك إلى ذروة عزم الدوران، التي تبلغ 650 نيوتن متر (479 رطل قدم)، بدءاً من 2750 دورة في الدقيقة، ويحافظ عليها لغاية 5950 دورة في الدقيقة.

وتترافق تجربة القيادة بالصوت الفخم لنظام العادم ثنائي الفروع، والمزود بصمام تحكم كهربائي، وكاتم صوت خلفي من التيتانيوم، وتصميم خاص لتقليل الوزن، فضلاً عن زوجين من الأنابيب المطلية بلون أسود مطفأ، بما ينسجم مع أسلوب طرازات إم. ويمكن اختيار الوضع سبورت أو سبورت + في إعدادات المحرك من قائمة إم سيت أب للاستمتاع بهدير محركات سيارات السباق.

وتسهم مقاييس التصميم خفيف الوزن والخاصة بطراز إم 3 سي إس من بي إم دبليو في تشكيل صفات الأداء والطابع الحصري للسيارة. ولتحقيق ذلك، تم استخدام مكونات مصنوعة من البلاستيك المدعم بألياف الكربون من الداخل والخارج، والتي تتسم بخفة وزنها وتقنيتها العالية، إذ تم صنع سقف السيارة، وغطاء المحرك، والفاصل وفتحات الهواء في الجهة الأمامية، وأغطية المرايا الخارجية، وموزع الهواء والجناح في الجهة الخلفية، من ألياف الكربون. وكذلك لوحة التحكم المركزية، وأذرع التبديل على عجلة القيادة، وأشرطة التزيين الداخلية. كما تدخل ألياف الكربون في صناعة المقاعد الفردية في السيارة. ويوفر كاتم الصوت الخلفي المصنوع من التيتانيوم أكثر من أربعة كيلو غرامات من وزن نظام العادم. وتحقق السيارة، بفضل المقاييس المتنوعة للتصميم خفيف الوزن، توفيراً إجمالياً في الوزن يبلغ نحو 20 كيلو غراماً، مقارنة بسيارة إم 3 كومبتيشن سيدان مع نظام الدفع إم إكس درايف.

وتتضمن سيارة إم 3 سي إس مجموعة من ميزات التصميم التي تمنحها حضوراً فريداً لا تخطئه العين، إذ تتألق بتشطيبات بيضاء معدنية على الهيكل الخارجي ومتوفرة حصرياً لهذا الطراز الخاص، وتتباين مع أسطح ألياف الكربون المكشوفة بلونها الأسود في سقف السيارة وعلى غطاء المحرك وموزع الهواء الأمامي وفتحات الهواء الأمامية وأغطية المرايا الخارجية والجناح الخلفي والإطار الخلفي السفلي والحواف الجانبية والخياشيم. وتتوفر السيارة بألوان أخرى، تتضمن الأخضر والرمادي المعدني والأسود المعدني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز