«يوني كي 2023».. أيقونة «شانجان» المتكاملة

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

إذا أردت أن ترى المستقبل المشرق للسيارات الصينية فإنه ينبغي عليك أن تجرب «يوني كي 2023»، تلك السيارة الأيقونية من الصانع الصيني الصاعد بقوة الكبار «شانجان»، حيث برزت كسيارة متكاملة تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم.

وتعد «شانجان يوني كي 2023» هي السيارة الثانية من سيارات «يوني» والتي بدأت بسيارة «يوني تي»، حيث جاءت «يوني كي» بحجم أكبر، وقد تم الكشف عنها بنسخة اختبارية عام 2020 قبل أن يتم الكشف عن النسخة الإنتاجية منها في وقت لاحق من العام نفسه، لكن السيارة حصلت على محرك أقوى بكثير وعلى المزيد من المواصفات والأنظمة الذكية.

وتتشارك «شانجان يوني كي 2023» مع شقيقتها الصغرى «يوني تي» بالهوية التصميمية نفسها ذات الطابع المستقبلي، مع شبك من دون إطار وأضواء أمامية رفيعة ولكن بتصميم مختلف، كما جاءت المقابض مختفية في الأبواب من الجانبين، فيما تسير «يوني كي» على جنوط قياس 21 بوصة ضخمة. وقد حصلت السيارة على جناح خلفي على حافة السقف شبيه بجناح الطائرات، مع مشتت هواء سفلي وفتحات عادم دائرية مزدوجة على جانبي الواجهة الخلفية.

أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية، فإننا نجد أن السيارة جاءت بمحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) مع شاحن توربيني سعة 2.0 لتر يولد قدرة حصانية تبلغ 233 حصاناً، فيما يبلغ عزم الدوران 390 نيوتن لكل متر، وتم تزويد السيارة بناقل تروس أوتوماتيك (جير أوتوماتيك) من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأربعة لتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وتشتمل السيارة على فتحة سقف بانوراما، مع أضواء أمامية من نوع «ليد» وهي نفسها التي توجد في المصابيح نهارية، كما تتوفر حساسات مطر، وميزة فتح الصندوق الخلفي كهربائياً، ومقود متحرك مكسو بالجلد، ونظام الدخول الذكي مع التشغيل بضغطة زر، ونظام التشغيل عن بعد، وشاشات أمامية 3.5 بوصات و10.25 بوصات و9.2 بوصات، ومقاعد جلد، وذاكرة مقاعد السائق، وتدفئة المقاعد الأمامية وميزة التهوية، وإضاءة داخلية، ونظام صوتي من سوني مع 12 سماعة، وسماعات مسند الرأس للسائق، وكاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية، ومقصورة جيب صيني، والأنظمة المساعدة على القيادة.

كما حصلت السيارة على عدد من الأنظمة الذكية والتي تتضمن: نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من الخروج من المسار، ونظام الحفاظ على المسار، وكاميرا محيطية 360 درجة.

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