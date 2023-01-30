تويوتا تتصدر مبيعات السيارات في العالم خلال 2022

المصدر: د ب ا

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تفوقت شركة تويوتا موتور كورب على شركة فولكس فاغن الألمانية، لتصبح صاحبة أكبر مبيعات سيارات في العالم للعام الثالث على التوالي خلال عام 2022، حيث تمكنت من تقليص تأثير نقص الرقائق الذي أثر على الشركات المنافسة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تويوتا قالت إنها باعت نحو 48ر10 ملايين سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 1ر0% مقارنة بعام 2021.

وأضافت تويوتا أن إنتاجها على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3ر5% ليصل إلى 61ر10 ملايين وحدة، بعدما ساعد تعزيز قدراتها الانتاجية في أمريكا الشمالية وآسيا في الحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا ونقص قطع الغيار.

وعلى الرغم من أن مبيعات تويوتا تراجعت لأول مرة منذ عامين، فإنها تجاوزت مبيعات منافستها فولكس فاغن، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 0ر7% خلال العام الماضي لتصل إلى 26ر8 ملايين وحدة بسبب اضطرابات سلاسل الامداد.

وبالنسبة لتويوتا فقط، تراجع الانتاج المحلي بنسبة 7ر7% ليصل إلى 66ر2 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1976، حيث تأثر بصورة كبيرة جراء نقص قطع الغيار.

وتراجعت مبيعات الشركة المحلية بنسبة 7ر12% إلى 29ر1 مليون وحدة.

وارتفع إنتاج تويوتا خارجيا بنسبة 7ر11% لتصل إلى 38ر6 مليون وحدة، في حين ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 7ر1% لتصل إلى 28ر8 ملايين وحدة، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب في آسيا.

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