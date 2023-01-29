«الفطيم للسيارات» تعين مديراً إدارياً جديداً لعلامتي «تويوتا» و«لكزس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن تعيين جاك برنت مديراً إدارياً لعلامتي «الفطيم تويوتا» و«الفطيم لكزس» في الإمارات. ويتولى جاك في منصبه الجديد اثنتين من أشهر علامات السيارات في الدولة وأفضلها مبيعاً، بهدف تحفيز عجلة الأعمال في قطاعات متنوعة وتحقيق التحسينات المخططة من ناحية رضا العملاء في مجالات المبيعات وما بعد البيع، وقيادة العمليات خلال التحولات الحالية مثل التنقل المستدام والتحول نحو الرقمية، بالإضافة إلى تطوير حلول قابلة للتكيف مع تغيرات المستقبل لتوفير تجربة متعددة القنوات تجسد عروض الخدمة المرتكزة على احتياجات العملاء والتي تقدمها الفطيم للسيارات.

وقال جاك برنت: يسعدني الانضمام إلى مجموعة الفطيم للسيارات في وقت نشهد فيه فرصاً هائلة في السوق بالتزامن مع تحديات عالمية عدة. ويشكل العمل مع مجموعة الفطيم للسيارات على اثنتين من أشهر علامات السيارات في الإمارات تجربة غنية ومجزية، لا سيما مع التحول غير المسبوق الذي يشهده القطاع. وأتطلع لمواجهة هذه التحديات متجهزاً بالمستوى الاستثنائي للتميز في الخدمة التي يتوقعها عملاء الفطيم للسيارات.

وأضاف: تتجه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي والاعتماد على السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل، إلى جانب قدرات التواصل في السيارات، التحول الأكبر في قطاع السيارات في هذا العقد. وتلتزم حكومة الإمارات بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وأتطلع لقيادة عمليات «الفطيم تويوتا» و«الفطيم لكزس» لدعم جهود الدولة نحو التنقل المستدام والاعتماد على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

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