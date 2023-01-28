فولكس فاغن: لن ندخل في حرب أسعار مع تسلا

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، اعتزامه تجنب الدخول في حرب أسعار مع تسلا، والرد على تخفيضات الأسعار الأخيرة من جانب الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، بخطوة مماثلة من جانب أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قال بلومه إن فولكس فاغن لن تدخل في حرب أسعار مع المنافسة الأمريكية.

وأضاف بلومه:" لدينا استراتيجية أسعار واضحة ونعول في ذلك على الموثوقية. نحن نثق في قوة منتجاتنا وعلاماتنا التجارية".

وفي الوقت نفسه، قال بلومه إن فولكس فاغن تسعى إلى أن تكون موردا "رائدا على مستوى العالم" للسيارات الكهربائية، لكنه أردف أن هذا الهدف يجب أن يتحقق من خلال "النمو الربحي".

كانت تسلا الرائدة في مجال السيارات الكهربائية خفضت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب المنافسة الشرسة في أسواق الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

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