فولفو تستدعي 170 ألف سيارة بسبب مشكلة في المكابح

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن متحدثث باسم شركة فولفو السويدية للسيارات اليوم الثلاثاء استدعاء نحو 107 آلاف سيارة على مستوى العالم ومن بينها 7000 سيارة في ألمانيا بسبب عيب فني.

وأوضح المتحدث أن السبب في ذلك مشكلة محتملة في البرنامج في وحدة التحكم في المكابح مشيراً إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي في حالات نادرة إلى فقدان الدعم الإلكتروني للمكابح في أثناء السير.

وأضاف المتحدث إن من الممكن الاستمرار في إيقاف السيارة في هذه الحالة عن طريق دواسة المكابح.

وذكر المتحدث أن الاستدعاء يتعلق بإصدارات بعينها لطرز إكس سي 40 وسي 40 وإس 60 وفي 60 كانتري وإكس سي 60 وإس 90 وإس 90 إل وفي 90 وفي 90 كروس كانتر وإكس سي 90 من إنتاج عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز