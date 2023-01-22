20 % حصة السيارات الكهربائية من المبيعات بكاليفورنيا

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

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استحوذت السيارات الكهربائية والهجينة على نحو 20% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في كاليفورنيا 2022، وفق ما أعلنت سلطات الولاية التي تحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات الأمريكية. وأعلنت سلطات الولاية في أغسطس حظر بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت بحلول 2035.

وأشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية، أول من أمس، إلى أن 18,8% من السيارات الجديدة المباعة 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين، وكانت هذه النسبة تبلغ 2% فقط قبل 10 سنوات.

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