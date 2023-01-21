تقرير: شركة فورد تعتزم إلغاء وظائف بمصنع كولونيا

المصدر: د ب ا

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أفاد تقرير إعلامي بأن شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تعتزم إلغاء العديد من الوظائف في مصنعها في مدينة كولونيا بغربي ألمانيا.

وترغب شركة صناعة السيارات في خفض قوة العمل لديها بعدد يتألف من أربعة أرقام، حسبما ذكرت مجلة "أوتوموبيل ووتش" المتخصصة في السيارات يوم الجمعة.

ودعا مجلس الأعمال العام إلى عقد اجتماع استثنائي لموظفي الشركة في كولونيا والبالغ عددهم 14 ألف موظف يوم الاثنين المقبل.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على هذا الأمر يوم الجمعة.

وأفادت "أوتوموبيل ووتش" بأن شركة فورد ترغب في خفض التكاليف وتغيير هياكلها في أوروبا.

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