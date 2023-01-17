إطلاق «جراند واجونير 2023» الجديدة كلياً في سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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يمثل إطلاق «جراند واجونير 2023» الجديدة كلياً ولادة جديدة لأيقونة أمريكية متميزة، والتي تتميز بقدرات فائقة توفرها أنظمة الدفع الرباعي الثلاثة وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي، بما في ذلك قوة السحب الأفضل في فئتها والتي تصل إلى 10.000 رطل والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة التي توفرها السيارة التي تتسع لثمانية ركاب وتتمتع بتصميم مميز حديث وأنيق.

تم إطلاق «جراند واجونير» الجديدة رسمياً لأول مرة في الشرق الأوسط باعتباره السوق الأول والوحيد الذي يتم إطلاق السيارة فيه خارج الولايات المتحدة، حيث سيتم طرحها في صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة في الربع الأول من العام 2023.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ستيلانتس» في الشرق الأوسط وأفريقيا: كشفت ستيلانتس عام 2022 عن خطتها الاستراتيجية الطموحة «DARE FORWARD 2030»، وهي رؤية طموحة للعقد القادم تهدف إلى تعزيز طريقة تفكيرنا وعملنا وتلبية متطلبات عملائنا. وستمكّننا الخطة من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق بحلول العام 2030، بالإضافة إلى قيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، وتحديد مسار واضح للنمو والتطور. ويعتمد نمو الشركة على توفير المنتجات التي تلبي متطلبات عملائنا المتنوعة، ومع إطلاق جراند واجونير 2023، نحن بصدد توسيع محفظتنا لتشمل قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتنامي. هذا وسيكون دخول السوق بسيارة الدفع الرباعي الأكثر فخامة وتقدماً من الناحية التكنولوجية في تاريخ العلامة التجارية، محركاً رئيسياً نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية.

من جانبه، قال كريستيان مونيه، الرئيس التنفيذي لعلامة «جيب»: نحن مستعدون لبدء مغامرة جديدة في الشرق الأوسط من خلال إطلاق أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدماً من الناحية التكنولوجية في تاريخ علامة جيب الأسطوري الممتد على مدى 80 عاماً.

وأضاف: تم تطوير جراند واجونير الجديدة منذ البداية خصيصاً لأسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، حيث قمنا بتصميم واختبار السيارة في كلتا المنطقتين لتقديم مزيج مثالي من الفخامة والتكنولوجيا والقدرة الأفضل في فئتها على الطرق الوعرة.

وباعتبارها امتداداً مميزاً لعلامة «جيب» ضمن فئة السيارات الفاخرة، ستنافس سيارة «جراند واجونير» الجديدة كلياً في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الفخمة وترتقي بالسيارات الأمريكية إلى مستويات جديدة بفضل التجربة المعززة في جميع المقاعد. تقدّم السيارة مفهوماً مبتكراً وبتصميم عصري يعكس الخبرة الفائقة ويمنح سيارة جراند واجونير طابعاً فريداً، وتتم تصميم سيارة جراند واجونير خصيصاً لمحبي المغامرة لكي تمنحهم فرصة استكشاف المناطق الجديدة مع أعلى مستويات الراحة.

وتتألق السيارة بالهيكل الخارجي المميز والذي يعكس الأصالة الأمريكية ويرتقي بسيارة الدفع الرباعي إلى مستويات جديدة من المهارة ودقة التصنيع. ويمتاز الهيكل الخارجي بالتصميم الجريء والعريض والمظهر العصري بفضل النوافذ الكبيرة والأنيقة والتي تعزز الرؤية الخارجية. ويمتاز الشبك البارز في سيارات جراند واجونير باللمسات المميزة على الحلقات.

وتأتي السيارة بالتصميم الأمامي المميز بفضل غطاء المحرك الأنيق والواجهة الأمامية والشبك ومصابيح الإضاءة «ليد» فائقة الجودة والمشاعل والدرجة الجانبية القابلة للطي. وتضفي مصابيح الإضاءة «ليد» المجهزة بمؤشر الانعطاف الديناميكي، بما فيها مصابيح «ليد» الأمامية فائقة الجودة ومصابيح الضباب والمصابيح الخلفية، مظهراً مميزاً على السيارة في مختلف الظروف. وتمتد المصابيح الخلفية من لوحة الربع الخلفي إلى الباب الخلفي الكهربائي والذي يمكن فتحه دون استخدام اليدين، مما يعزز المظهر الأنيق للسيارة.

ويحي خط السقف الأنيق وخط A الذي يمتد على طول السيارة تصميم سيارة واجونير الأصلية.

وتمتاز السيارة بلون السقف المميز (بالأسود اللامع) والمجهز بفتحة السقف البانورامية ثلاثية الأجزاء والتي تمنح السيارة مظهراً يشبه البيت الزجاجي، وهي من المزايا الأساسية لسيارة جراند واجونير الأصلية. وتأتي سيارات جراند واجونير مجهزة بعجلات من الألمنيوم قياس 20 أو 22 بوصة كتجهيز أساسي وتتوفر بأربعة تصاميم مختلفة. ويمتاز غطاء العجلة المصنوع من الأكريليك بشعار «واجونير» بتصميم ثلاثي الأبعاد.

ويتوفر الهيكل الخارجي بالعديد من الألوان الاختيارية بما فيها الأسود «دياموند» والأبيض اللامع والفضي «زينيث» والرمادي «بالتيك» والأحمر «فيلفيت» والأزرق «ريفر روك» والأزرق «ميدنايت سكاي» والأخضر «روكي ماونتين» والأحمر «آمبر».

ويوفر التصميم العصري بالسمات الأمريكية المميزة أجواءً مريحة في المقصورة - والتي توفر خمسة أنواع من الإضاءة المحيطية التي يمكن تخصيصها ومصابيح إنارة الدخول والخروج ومصابيح «ليد» الداخلية المثبتة على الأبواب - مما يعزز المكانة التاريخية لسيارة جراند واجونير الرائدة.

وتأتي السيارة مجهزة بمجموعة من شاشات العرض الرقمية التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 75 بوصة، بما في ذلك الشاشات الممتدة على طول لوحة القيادة الأمامية والتي يصل مساحتها الإجمالية إلى 45 بوصة، وتشمل شاشة قياس 12 بوصة والتي يمكن تعديلها وتعمل باللمس مع وظيفة تقسيم الشاشة من أجل تشغيل تطبيقين في نفس الوقت مع نظام «يوكونيكت 5» بتقنيات الاتصال عبر «واي فاي» و«أندرويد أوتو» و«آبل كاربلاي» لتوصيل الهاتف بشاشة النظام قياس 12 بوصة والتي تعمل باللمس، ونظام «تلفاز فيرست فاير» للتكامل التلقائي مع نظام «أليكسا»، مما يتيح الوصول إلى العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية والتطبيقات ويوفر الاتصال بهاتفين مجهزين بتقنية «بلوتوث» في نفس الوقت، وأدوات التحكم المتكاملة في نظام التحكم بدرجة الحرارة بأربع مناطق، ونظام المعلومات والترفيه وواجهة الراديو التي يمكن تخصيصها من خلال إعدادات السائق.

وتوفر السيارة أكثر من 120 وظيفة للسلامة والأمان، تتضمن استخدامات مبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين التفاعل بين السائق والسيارة والطريق. وتأتي «جراند واجونير» مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة الرائدة في فئتها والتي تعزز مجال رؤية السائق، وتساعد على تسهيل رؤية لوحة التجهيزات مع تمكين وظائف مساعدة السائق لتجنب التصادمات.

وتتميز السيارة بتصميم جديد كلياً للهيكل يوفر أكثر مستويات ديناميكية القيادة تطوراً على الطريق، مع خفة الوزن والمتانة، وقوة الدفع الرباعي، وأفضل سحب في فئتها. وركزت الشركة بشكل كبير على تصميم هيكل جديد كلياً بتقنية الهيكل على الإطار الحامل، مع استخدام الفولاذ فائق القوة لتعزيز أداء السيارة والسلامة وتقليل الوزن الإجمالي. كما يعمل نظام التعليق المستقل الأمامي والخلفي على تعزيز ديناميكية القيادة والتحكم المحسّن على الطريق. وتجمع مكونات نظام التعليق الأمامي المستقل مزدوج المفصل الجديد بين أذرع التحكم العلوية المركبة خفيفة الوزن وأذرع التحكم السفلية المصنوعة من الألمنيوم ودقة الضبط لتعزيز الاستجابة والتحكم. ويوجد قضيب الموازنة الأمامي خلف الإطارات الأمامية، مما يعزز مقاومة الانقلاب. ويوفر التعليق الخلفي متعدد الوصلات ذو النوابض اللولبية أعلى مستويات الراحة أثناء القيادة، ويعزز التحكم ويوفر أداءً أفضل فوق المطبات.

وتأتي السيارة مجهزة بشكل أساسي بنظام التعليق الهوائي مع نظام التخميد الإلكتروني نصف النشط مما يعزز الراحة أثناء الرحلة. كما تم تجهيز السيارة بمحرك هيوريكين سعة 3.0 لترات الجديد مع التوربو المزدوج. ويأتي المحرك بستة أسطوانات في خط مستقيم ويطلق انبعاثات أقل ويستهلك وقوداً أقل مقارنة بالمحركات الأكبر، ولكنه برغم ذلك يولد قوة تضاهي قوة محركات V8.

ويمكّن التصميم الهندسي القوي لمنظومة الحركة من شركة ستيلانتس توفر نوعين مختلفين من المحركات، أحدهما مضبوط من أجل تعزيز الكفاءة، والآخر تم ضبطه لتعزيز الأداء. وتُجهز سيارة جراند واجونير بالمحرك ذي الأداء الفائق الذي يولد حوالي 500 حصان في الطرازات المطروحة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتميز شاحنا التوربو بانخفاض القصور الذاتي، ويعملان على تعزيز استجابة المحرك لدواسة الوقود، إلى جانب زيادة عزم الدوران في الحالات التي تتطلب قوة فائقة مثل سحب المقطورة دون التضحية بكفاءة استهلاك الوقود.

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