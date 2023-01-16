تويوتا تعتزم إنتاج 10.6 ملايين سيارة عالمياً العام الجاري

المصدر: طوكيو - د ب أ

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قالت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية العملاقة للسيارات، إنها تهدف إلى إنتاج عدد كبير من السيارات يصل إلى 10.6 ملايين سيارة خلال العام الجاري، ما قد يكون أكبر إنتاج لها.

غير أن العملاق الياباني للسيارات أشار إلى أن الرقم النهائي قد يقل بنسبة تصل إلى 10% ؛ لاحتمال تعرض سلاسل توريد أجزاء السيارات لاضطرابات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تويوتا حددت الرقم المستهدف لجعل الأمر أكثر يسراً لمورديها ومساهمين آخرين في وضع خطط فيما يتعلق بالقوة البشرية المطلوبة وقدرة المعدات.

وقالت الشركة إنها حددت «نطاقاً لمخاطر حدوث تقلبات باتجاه النزول بحوالي 10%»، إذ إن تأثير حالات النقص المحتمل في أجزاء السيارات مثل أشباه الموصلات «لا يزال غير واضح».

وفي عام 2019، أنتجت تويوتا أكثر من 9.1 ملايين سيارة، وهو أكبر إنتاج سنوي لها.

وفي عام 2022، أنتجت الشركة حوالي 8.3 ملايين سيارة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وأعلنت عن خطط لإنتاج 750 ألف سيارة في ديسمبر.

ويتسبب نقص أجزاء السيارات في ضغوط إنتاجية ممتدة، ما يجبر العملاء على الانتظار إلى حين وصول سيارات جديدة.

ولمعالجة هذه المسألة، قال مدير الاتصالات بالشركة جون ناجاتا: «سنقلل فترة التسليم (لأجزاء السيارات)، ووضع أولوية للسوق المحلي»، وتعهد بالعمل عن كثب مع موردي الشركة لتقليل أثر نقص أجزاء السيارات.

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